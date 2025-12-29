Pârtiile de schi de la Păltiniș Arena, afectate din cauza mesajelor RO-Alert: ”în realitate, condițiile meteo sunt stabile”

Reprezentanții Păltiniș Arena, o locație populară în sezonul de schi, cer explicații autorităților privind mesajele RO-Alert de vânt puternic emise începând din noaptea de duminică spre luni. ”În realitate, la Păltiniș Arena condițiile meteo sunt stabile”, precizează sursele citate.

Aceștia spun că alertele au ”creat îngrijorare în rândul turiștilor și schiorilor”, determinându-i să renunțe la deplasarea spre locația de schi. De asemenea, transmit că își rezervă inclusiv dreptul de a solicita compensații pentru pierderile suferite în urma acestor mesaje.

Mai jos, precizările Păltiniș Arenam integral:

”În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis două mesaje de alertă extremă privind intensificări ale vântului de 90–110 km/h în zona montană, unul în jurul orei 2 și unul în jurul orei 8. În realitate, la Păltiniș Arena condițiile meteo sunt stabile, vântul este slab spre inexistent, iar activitatea în complex se desfășoară în condiții normale de siguranță.

Din păcate, acest mesaj generalizat a creat îngrijorare în rândul turiștilor și schiorilor, determinând mulți dintre cei care intenționau să urce astăzi la Păltiniș să renunțe la deplasare. Consecința directă este înregistrarea unor pierderi financiare semnificative pentru Complexul de schi și agrement Păltiniș Arena, într-o zi în care activitatea ar fi putut avea loc fără restricții.

Impact supra turismului montan

Din păcate, aceste alerte generalizate, care nu reflectă situația reală din teren, au un impact direct și imediat asupra turismului montan. Foarte mulți oameni au ales să nu mai urce astăzi la Păltiniș din teama indusă de mesaj, ceea ce se traduce prin pierderi financiare importante pentru Păltiniș Arena, dar și pentru întreaga comunitate locală: restaurante, unități de cazare, școli de schi și alte afaceri care depind de fluxul turistic.

Înțelegem și susținem rolul instituțiilor statului în protejarea populației, însă considerăm că este esențial ca aceste mesaje să fie mai bine calibrate, mai localizate și corelate cu realitatea din teren. Altfel, ele riscă să facă mai mult rău decât bine, spune Dan Gherman, administratorul complexului Păltiniș Arena.

Având în vedere diferența clară dintre situația reală din teren și avertizarea transmisă, Păltiniș Arena solicită autorităților locale și centrale explicații, sub rezerva solicitării inclusiv de compensații pentru pierderile suferite în urma acestor mesaje”.

sursa foto: Păltiniș Arena

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News