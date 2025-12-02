Patru pompieri militari ai ISU Alba au fost avansați în grad înainte de termen. Cine sunt și de la ce unități provin

Patru pompieri militari ai ISU Alba au fost avansați în grad înainte de termen, cu ocazia Zilei Naționale a României, la Alba Iulia.

Este vorba despre pompierii militari: Florea Raul Iulian, Chișbac Mihail, Sever Florea și Daramuș Iulian.

Reprezentanții ISU Alba au precizat pentru alba24.ro în ce grad au fost aceștia avansați și de la ce detașamente de pompieri fac parte. Mai exact de la detașamentul de pompieri Alba Iulia au fost avansați în gradul de plutonier major: plt. Florea Raul Iulian și plt. Chișbac Mihail.

De la Secția Aiud a fost avansat în gradul de plutonier adjutant șef: plt. Adjutant Sever Florea. De asemenea de la detașamentul Sebeș: a fost avansat în gradul de plutonier adjutant șef: plt adj. Daramuș Iulian.

”Cu ocazia Zilei Naționale a României, patru subofițeri care s-au distins prin modul de îndeplinire al atribuțiilor au fost avansați în gradul următor, înaintea împlinirii stagiului minim în grad.

Această distincție nu reprezintă doar o schimbare a treselor de pe epoleți, ci confirmarea profesionalismului și a implicării de care au dat dovadă în misiunile de zi cu zi”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

