Pedeapsa unui bărbat din Câmpeni care a condus beat și a fost ÎMPUȘCAT de polițiști după o urmărire ca în filme

La doi ani după ce a fost protagonisul unei urmăriri în trafic, ca în filme, care s-a lăsat cu focuri de armă și cu o împușcătură în picior, un bărbat din Câmpeni a fost condamnat la închisoare cu suspendare.



Este vorba despre un bărbat de 45 de ani care, în timp ce conducea beat, a fost oprit de polițiști, însă a încercat să scape fugind de oamenii legii.

Aceștia au fost nevoiți să tragă cu arma din dotare după bărbat, iar un glonț l-a nimerit în gambă.

A fost transportat la spital de către soție. Acolo, le-a spus medicilor că s-a rănit într-un cui sau într-o bucată de fier.

Toate detaliile unei urmăriri ca în filme pe străzile din Câmpeni se află în motivarea instanței de judecată, după ce, în data de 12 ianuarie, bărbatul a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Urmărire ca în filme pe străzile din Câmpeni

În noaptea de 23 ianuarie 2020, în jurul orei 1.30, bărbatul conducea o mașină marca Mercedes, pe DN 75, pe raza Orașului Câmpeni. La un moment dat, o patrulă mixtă, formată dintr-un polițist și un jandarm, i-au făcut semn bărbatului să se oprească.

Acesta nu s-a oprit, a continuat să conducă, iar patrula a pornit în urmărirea sa. După aproximativ 200 de metri, bărbatul a oprit în apropierea locuinței sale. Cei doi oameni ai legii au mers după el pentru a-l legitima și pentru o testare cu aparatul etilotest.

Trei focuri de arme

”Inculpatul a refuzat să se supună testării cu aparatul alcooltest, a încercat să smulgă din mâna polițistului certificatul de înmatriculare și a fugit spre locuința sa, moment în care agentul de poliție a tras trei focuri de armă în plan vertical și unul în plan orizontal cu arma din dotare, împușcându-l pe inculpat în gamba stângă”, se arată în motivarea instanței.

Chiar dacă a fost rănit, bărbatul a reușit să fugă în locuința sa. Apoi, soția acestuia l-a transportat la spitalul din Câmpeni.

Potrivit motivării instanței, ”inculpatul nu a declarat cadrelor medicale că a fost împușcat, ci că s-a lovit, înțepat într-un cui/fier”.

Oamenii legii au ajuns și ei la spital și au cerut o prelevare de sânge pentru a se vedea dacă bărbatul avea alcoolemie.

Ce alcoolemie avea

”Din buletinul de analiză toxicologică alcoolemie întocmit de Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, reiese că alcoolemia inculpatului a fost de 1,24 gr/‰ la prima probă, ora 02:00 și, respectiv, 1,10 gr./‰ la cea de-a doua probă, ora 03:00, alcool pur în sânge”, se arată în motivarea instanței.

Ce au decis magistrații Judecătoriei Câmpeni

”Comportamentul inculpatului din momentul în care nu a oprit imediat la semnalul polițistului și până la momentul ce i-au fost prelevate mostrele biologice la spital, încercarea de a se sustrage testării cu aparatul alcooltest, inclusiv prin fuga de organul de poliție, determinându-l să facă uz de armă, imprimă un grad ridicat de periculozitate infractorului. Instanța va avea în vedere faptul că inculpatul nu și-a recunoscut fapta pe parcursul procesului penal”, au precizat magistrații.

Însă au ținut cont că ”inculpatul nu are antecedente penale, nu a săvârșit foarte multe fapte contravenționale în ultimi ani, are loc de muncă, are studii medii, motiv pentru care îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă cu închisoarea orientată spre minimul special”, se mai arată în motivarea instanței.

Drept urmare, l-au condamnat pe acesta la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, în data de 12 ianuarie 2022. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară.

