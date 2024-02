Pensii 2024: Orele suplimentare, primele în bani și cel de-al 13-lea salariul vor fi luate în considerare la recalcularea pensiei. Oficialii de la Casa de Pensii au terminat normele de aplicare pentru noua lege, care ar urma să intre în vigoare din toamnă.

Potrivit noii legi, pensia se va calcula prin înmulțirea punctului de referință, în valoare de 81 de lei, cu numărul total de puncte realizat de salariat.

Asta înseamnă cotele de contribuții plătite către bugetul de asigurări sociale, la care se adaugă sporuri și orele suplimentare, dacă este cazul.

„Legiuitorul a spus foarte clar să se valorifice sporurile acordate sporadic de-a lungul activității, adică vorbim de acele sporuri care nu aveau un caracter permanent.

Mă refer la acordul global, care era o formă de remunerare înainte de 1989, mă refer la prime și premii care s-au acordat fie la final de an, acum ele nu se iau în calcul, dar noi am considerat că ele trebuie luate în calculul pensiei” a declarat Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, pentru Știrile ProTV.

Pensii 2024: Puncte în plus pentru depășirea stagiului de cotizare

Mai mult, se vor acorda puncte în plus pentru persoanele care depășesc stagiul de cotizare de 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 ani.

Pentru moment, autoritățile de la Casa de Pensii cunosc veniturile brute ale tuturor angajaților începând cu aprilie 2001. Adică salariile de bază, bonusurile și primele pe care angajatorii sunt obligați să le transmită lunar către ANAF.

Daniel Baciu, președinte Casa de Pensii: ”Cei din 2001, vorbim de acele sporuri care sunt suplimentar față de salariul de bază pe care noi deja îl avem, ele se pot aduce de la angajatori, acolo unde fiecare și-a desfășurat activitatea, este vorba despre o adeverință care este foarte clar stipulate în lege prin anexa de la lege – prin care să se facă acea mențiune că s-a contribuit la sistem”.

În situațiile excepționale, în care s-a pierdut carnetul de muncă sau angajatorul nu mai există, legea prevede că datele vor fi preluate din arhiva electronică a caselor de pensii.

Recalcularea programată în septembrie ar urma să aibă un impact de aproximativ 10 miliarde de lei, susțin oficialii de la Ministerul Muncii.

Pensii 2024: formula de calcul în noua lege a pensiilor

Pensia va fi calculată luând în considerare valoarea punctului de referință. Acesta va fi înmulțit cu numărul de puncte.

Punctul de referință este valoarea punctului de pensie împărțit la 25.

Numărul total de puncte reprezintă suma punctelor de contributivitate, puncte stabilitate și puncte perioade asimilate și necontributive.

VPR x NR. TOTAL PCT

VPR (valoarea punctului de referință) = VPP : 25

NR. TOTAL PCT.= puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive

Noua lege a pensiilor: puncte suplimentare

La calculul numărului total de puncte se va adăuga un număr de puncte pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare de 25 de ani, si anume:

0,50 puncte/an pentru anii din intervalul 26-30 inclusiv;

0,75 puncte/an pentru anii din intervalul 31-35 inclusiv;

1 punct/an pentru anii din intervalul 36-40-etc. (varianta bonusului de 0,50/0,75/1 pct agreata de CE )

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun cu anii de pensie.

Totodată, punctele reprezintă stimulente pentru prelungirea vieții profesionale.

Stagiul de cotizare de 25 de ani din cadrul formulei de calcul al VPR nu este un stagiu folosit la calculul dreptului de pensie, ci la calculul VPR.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News