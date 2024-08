Pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Pragul de impozitare va creşte, de la 1 octombrie 2024, de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei. Acest lucru a fost anunţat, luni seara, de ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.



”În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nici o pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a declarat Simona Bucura Oprescu.

Acest prag de 3.000 de lei este însă doar pentru sistemul public de pensii, a mai transmis aceasta.

Concret, el nu se va aplica și la pensiile private.

Este de așteptat ca măsura să fie elaborată în perioada următoare de Ministerul Muncii și transpusă într-o ordonanță de urgență.

Pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Cum este acum

Pentru pensia încasată din fondul public de pensii, în prezent suma care depășește pragul de 2.000 de lei este impozitata cu 10%.

Măsura vine în contextul noii legi a pensiilor. Atunci când unii dintre pensionari care au beneficiat de majorarea pensiei și au depășit cu puțin 2.000 de lei s-au trezit că trebuie să plătească impozit.

Conform noii măsuri, dacă cineva va avea să spunem o pensie de 4.000 de lei, va plăti un impozit de 10% pentru suma care depășește 3.000 de lei.

Adică 10% din 1.000 de lei, respectiv impozitul va fi de 100 de lei.

