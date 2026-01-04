Connect with us

Peripețiile unui bărbat din Petrești: S-a urcat beat la volan, a ”patinat cu mașina” pe zăpadă și a intrat în curtea unei case

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat din Petrești, în vârstă de 41 de ani, s-a ales cu un dosar penal după ce s-a urcat beat la volan. Mai mult de atât, a pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul în curtea unei case de pe strada Alunului. Accidentul rutier s-a petrecut sâmbătă, 3 ianuarie, în jurul orei 14.30, pe raza municipiului Sebeș. 

Acesta a fost comunicat o zi mai târziu, de polițiștii din Alba.

Potrivit IPJ Alba, după ce accidentul a avut loc, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Petrești, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și a intrat în curtea unui imobil de pe strada Alunului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.43 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate, au mai transmis oamenii legii.

