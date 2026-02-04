Connect with us

Eveniment

Anchetarea magistraților să revină la Direcția Națională Anticorupție: Ce propuneri au formulat procurorii, pe Legile Justiției

Publicat

acum O oră

Majoritatea procurorilor subliniază că este necesară revenirea în competența Direcției Naționale Anticorupție investigarea infracțiunilor de corupție comise de magistrați, apreciind că actuala structură de la Parchetul General ''evidențiază disfuncționalități semnificative''.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a informat că materialul întocmit în urma sintetizării propunerilor formulate de marea masă a procurorilor a fost transmis miercuri către Ministerul Justiției, către Comisiile juridice din cele două Camere ale Parlamentului și către Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției, pentru a aprecia asupra oportunității inițierii unor modificări legislative în sensul celor propuse.

Potrivit Secției, în marea majoritate a unităților de parchet consultate s-a apreciat că este necesară reglementarea competenței Direcției Naționale Anticorupție de a investiga infracțiuni de corupție comise de magistrați.

''În condițiile cadrului normativ în vigoare începând cu 20 iulie 2018 până în prezent, referitor la investigarea infracțiunilor săvârșite de către magistrați, se evidențiază disfuncționalități semnificative în investigarea infracțiunilor de corupție comise de către magistrați, aspect reliefat de datele statistice (în această perioadă au fost trimiși în judecată doar doi magistrați pentru fapte de corupție, în antiteză cu perioada anterioară, în care competența a aparținut Direcției Naționale Anticorupție și în care au fost trimiși în judecată aproximativ 160 de magistrați)'', se menționează în document, potrivit Agerpres.

Procurorii spun că discontinuitatea instituțională, procedura de numire a procurorilor în vederea efectuării urmăririi penale și lipsa unei structuri specializate exclusiv în combaterea corupției la nivel înalt au condus la percepția existenței unui regim juridic ''privilegiat'', de natură să afecteze încrederea societății în actul de justiție și în capacitatea de a sancționa corupția în sistemul judiciar.

''Direcția Națională Anticorupție dispune de infrastructura necesară pentru a investiga magistrații implicați în acte de corupție, având un corp de procurori specializați în lupta împotriva corupției la nivel înalt, selectați printr-un concurs riguros din rândul celor cu peste zece ani de experiență profesională.

De asemenea, beneficiază de resurse umane și logistice adecvate, incluzând ofițeri de poliție judiciară specializați în anchete penale și măsuri de supraveghere tehnică, experți antifraudă, informaticieni și investigatori financiari.

Corupția în rândul magistraților și la nivel înalt nu poate fi combătută eficient prin structuri nespecializate, lipsite de personal propriu pe toate palierele de instrumentare și de o bază logistică sustenabilă'', subliniază procurorii.

Pentru a contrabalansa motivele care au stat la baza modificării competenței în 2018, în special lipsa unei garanții de independență, se impune modificarea legislației prin revenirea acesteia în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, precizează procurorii.

''Menținerea actualei soluții afectează atât eficiența urmăririi penale, cât și percepția publică asupra imparțialității și funcționalității mecanismului de investigare a infracțiunilor comise de magistrați.

Or, sancționarea efectivă a faptelor de corupție săvârșite de magistrați nu are doar rolul de a proteja integritatea sistemului judiciar, ci reprezintă o condiție esențială pentru eficiența luptei împotriva corupției în ansamblu. În lipsa unei reacții ferme și eficiente față de corupția din interiorul sistemului judiciar, există riscul ca autorii faptelor de corupție din alte domenii să își asigure impunitatea prin coruperea magistratului cu blocarea sau deturnarea actului de justiție'', se notează în document.

De asemenea, Secția pentru procurori apreciază că investigarea infracțiunilor comise de magistrați trebuie să revină la competența după materie, respectiv să fie realizată de parchetele de pe lângă curțile de apel și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv de Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în funcție de natura infracțiunii săvârșite.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Burse școlare în 2026. Ce valoarea au și care sunt elevii care pot beneficia de acestea
Administrațieacum 21 de minute

Senatul a adoptat ordonanța majorării impozitelor și taxelor locale. UDMR a cerut ca primarii să poată face reduceri
Evenimentacum 37 de minute

Un băiețel de 9 ani din Alba Iulia a căzut de la etajul doi al blocului în care locuiește. Poliția a deschis o anchetă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 ore

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o zi

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de minute

Senatul a adoptat ordonanța majorării impozitelor și taxelor locale. UDMR a cerut ca primarii să poată face reduceri
Administrațieacum 8 ore

Situație complicată la Alba Iulia: Primăria insistă să construiască o bază de autobuze pe cel mai mare șantier arheologic din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Peste 31.000 de locuri de muncă, vacante la nivel național. Cele mai multe sunt pentru persoane fără studii
Actualitateacum o zi

Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum o zi

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV
FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 6 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum o zi

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum o zi

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum o zi

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Elevii echipei de robotică a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia au participat la “First Lego League Challenge”
Educațieacum 4 ore

FOTO: Polițiștii din Alba, discuții cu elevii despre bullying și violența în școli. Ce alte teme au abordat
Mai mult din Educatie