Connect with us

Eveniment

Peste 34.000 de locuitori din Alba nu au curent din cauza ninsorilor abundente. Ce intervenții au avut loc pe raza județului

Publicat

acum O oră

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba au anunțat ce intervenții s-au desfășurat în ultimele ore, în urma ninsorilor abundente care au avut loc în județ. 

În continuare marea problemă este cea legată de persoanele care nu mai au curent electric. Potrivit ISU Alba, numărul utilizatorilor nelimentați de energie electrică la momentul de față de 34.564 ultilizatori din 43531 afectați inițial. Datele au fost transmise de ISU Alba la ora 14.00, pe 3 ianuarie 2026. 

Se intervine în continuare cu 8 echipe DEER - Sucursala Alba pentru remedierea defectiunilor.

IGSU va disloca 5 generatoare de mare putere (450kva) de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență (Bihor, Sibiu, Arad, Mureș și Cluj) în vederea asigurării alimentării cu energie electrică la punctele vulnerabile din județ la stabilite de DEER Alba, afectate sau posibil a fi afectate, dar și în vederea alimentării instalațiilor de pompare si tratare a apei potabile care deservesc mai multe localitați din județ.

Aproximativ 4.200 de locuitori din 8.000 inițial nealimentați cu apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare.

Peste 65 de autospeciale au intervenit pe drumurile din județ

Centrele de Întreținere si Coordonare Autostrada pe autostrăzile A1 si A10 au intervenit cu 31 utilaje de deszăpezire si 5 încărcătoare.

Secția Drumuri Naționale Alba si Servicul Administrare Drumuri Județene Alba au intervenit pe parcursul nopții cu 67 de autospeciale cu lame și împrăștiere material antiderapant, 25 de autospeciale cu lame si 2 autogredere care au împrăștiat peste 2800 de tone de material antiderapant (sare și nisip) pe carosabil.

YouTube video

Pana la momentul de față ISU Alba și SVSU au intervenit pentru degajarea a 22 arbori căzuți cu 11 mijloace de intervenție cu 35 militari.

De asemenea, ISU Alba dislocat 2 generatoare de putere mare în localitatea Abrud la solicitarea DEER- Sucursala Alba.

Nu au fost identificate probleme care sa fie nerezolvate privind persoanele dializate, a femeilor gravide și a bolnavilor cronici pentru asigurarea transportului acestora spre centrele de dializă sau unitățile spitalicești, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Cum se prezintă situația în jurul orei 15.40

UPDATE 15.40: Potrivit ISU Alba, la această oră, peste 72 de specialiști intervin neîntrerupt pentru remedierea defecțiunilor din rețea.

​Din totalul inițial de 43.531 de consumatori afectați, eforturile concentrate au dus la realimentarea unei mari părți din rețea, la acest moment mai fiind nealimentați un număr de 29.583 consumatori. Pentru a accelera reparațiile la liniile de tensiune afectate, s-a solicitat sprijinul a 2 echipaje cu 8 specialiști din județele limitrofe.

Pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale, au fost luate următoarele măsuri de urgență:  ​ISU Alba a dislocat deja 2 generatoare de putere mare, puse la dispoziția DEER pentru asigurarea alimentării cu energie în localitatea Abrud, vizând puncte critice de infrastructură.

Suplimentar, 5 generatoare de mare capacitate (450KVA) din cadrul ISU Arad, ISU Bihor, ISU Cluj, ISU Mureș și ISU Sibiu au fost puse la dispoziție de către IGSU. Generatoarele se află la acest moment in tranzit spre județul Alba. Acestea vor fi puse la Dispoziția DEER Alba, pentru a fi dislocate la puncte de transformare sau pentru alimentarea stațiilor de tratare și pompare a apei, astfel încât populația să poată beneficia de apă potabilă și energie electrică în cel mai scurt timp.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 52 de minute

Cum a ajutat un jandarm din Alba, un șofer slovac care a ajuns cu o autoutilitară într-un șanț
Evenimentacum O oră

Peste 34.000 de locuitori din Alba nu au curent din cauza ninsorilor abundente. Ce intervenții au avut loc pe raza județului
Evenimentacum 2 ore

Ce apel au făcut reprezentanții primăriilor Aiud și Teiuș pentru locuitorii din cele două orașe, după ninsorile abundente
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

VIDEO: Cum arată străzile din Alba Iulia după ninsoarea de vineri spre sâmbătă. Cum au acționat autoritățile pentru deszăpezire
Administrațieacum 4 zile

LIVE VIDEO: Ultima ședintă a Consiliului Local Alba Iulia, în 2025. Consilierii au de aprobat 44 de hotărâri. Lista proiectelor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

Explicații din partea unor primari din Alba, legate de creșterea taxelor locale: Dacă nu o făceam, se majorau automat cu 300%
Economieacum 23 de ore

Ghiseul.ro a căzut, vineri, de mai multe ori. Siteul permite calcularea noilor taxe pe 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum 5 zile

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 20 de ore

Andrei Rațiu, interviu în care vorbește despre copilăria din Alba, acordat jurnaliștilor de la Fanatik
Evenimentacum 23 de ore

Pârtii de schi din Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acces, tarife și facilități în Șureanu, Păltiniș, Apuseni și Parâng
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 3 ore

Horoscop Weekend 3-4 Ianuarie 2026: Primul weekend al anului 2026 vine cu energii proaspete și oportunități de reconectare
Evenimentacum 9 ore

3 ianuarie: Ziua Internațională a Somnului. Cât de important este să dormim bine
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 6 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Schimbări pentru medicii de familie, în 2026. Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații
Evenimentacum 3 zile

Schimbări majore în ambulatoriile de specialitate: Ministrul Sănătății: devin puncte de acces rapid la diagnostic și tratament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 19 ore

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie