Plafonarea prețului la gaze, PRELUNGITĂ până în 2027. Anunțul lui Ilie Bolojan: Preț reglementat pentru consumatorii casnici

Plafonarea prețului la gaze, PRELUNGITĂ până în 2027: Ilie Bolojan a anunțat că prețul la gaze va fi reglementat și plafonat pentru consumatorii casnici până în martie 2027, asigurând stabilitatea facturilor pe tot parcursul anului.

El a spus că prețurile practicate până atunci nu vor depăși prețurile actuale.

Declarația lui Ilie Bolojan legată de plafonarea prețului la gaze:

”Se urmărește o ieșire treptată din schemele de plafonare generală, protejând populația prin prețuri administrate, în timp ce restul economiei se aliniază la prețurile pieței.

Plafonarea administrativă a prețului la gaz: trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de puseul de inflație.

Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră.

Asta înseamnă că în 2027, când vom avea supraproducție de gaz, ar fi un an mai potrivit pentru liberalizare.

Propunem deci ca până în martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul.

Prețul va rămâne stabil pe tot parcursul anului și nu vor fi alte modificări. Prețul la gaze va fi plafonat pentru consumatorii casnici și CET-uri.

Protejăm deci populația, nu angajăm bani de la buget și eliminăm problemele de anii trecuți, când unii traderi au crescut prețurile și statul a plătit diferențele de preț”.

