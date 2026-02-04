Connect with us

Administrație

Senatul a adoptat ordonanța majorării impozitelor și taxelor locale. UDMR a cerut ca primarii să poată face reduceri

Publicat

acum 48 de secunde

Senatul a adoptat, ca primă Cameră sesizată, ordonanța de urgență a guvernului care include măsuri privind stabilirea noilor cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale. Guvernul a precizat că banii colectați din impozitele și taxele locale majorate rămân la bugetele locale. 

Documentul, care a fost emis de executiv la finalul anului trecut și este deja în vigoare, prevede cadrul normativ în baza căruia consiliile locale au decis majorarea valorilor acestor obligații fiscale în 2026, transmite Rador.

Vezi și E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni

Documentul merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.

Între timp, majorarea taxelor și impozitelor loale este contestată chiar din interiorul coaliției de guvernare.

În contextul protestelor care au avut loc în ultima vreme în localități conduse de primari UDMR, liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a solicitat reducerea cuantumurilor cu 50% și posibilitatea ca primarii să poată acorda facilități persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile.

El consideră că ar fi oportună o ordonanță de urgență în acest sens, subiect discutat cu premierul, care a cerut un răgaz pentru a face o analiză împreună cu Ministerul Finanțelor, a precizat Kelemen Hunor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 48 de secunde

Senatul a adoptat ordonanța majorării impozitelor și taxelor locale. UDMR a cerut ca primarii să poată face reduceri
Evenimentacum 17 minute

Un băiețel de 9 ani din Alba Iulia a căzut de la etajul doi al blocului în care locuiește. Poliția a deschis o anchetă
Evenimentacum 41 de minute

Anchetarea magistraților să revină la Direcția Națională Anticorupție: Ce propuneri au formulat procurorii, pe Legile Justiției
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 ore

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o zi

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 48 de secunde

Senatul a adoptat ordonanța majorării impozitelor și taxelor locale. UDMR a cerut ca primarii să poată face reduceri
Administrațieacum 8 ore

Situație complicată la Alba Iulia: Primăria insistă să construiască o bază de autobuze pe cel mai mare șantier arheologic din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Peste 31.000 de locuri de muncă, vacante la nivel național. Cele mai multe sunt pentru persoane fără studii
Actualitateacum o zi

Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum o zi

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV
FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 6 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum o zi

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum o zi

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum o zi

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Elevii echipei de robotică a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia au participat la “First Lego League Challenge”
Educațieacum 3 ore

FOTO: Polițiștii din Alba, discuții cu elevii despre bullying și violența în școli. Ce alte teme au abordat
Mai mult din Educatie