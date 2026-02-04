Senatul a adoptat ordonanța majorării impozitelor și taxelor locale. UDMR a cerut ca primarii să poată face reduceri

Senatul a adoptat, ca primă Cameră sesizată, ordonanța de urgență a guvernului care include măsuri privind stabilirea noilor cuantumuri ale impozitelor și taxelor locale. Guvernul a precizat că banii colectați din impozitele și taxele locale majorate rămân la bugetele locale.

Documentul, care a fost emis de executiv la finalul anului trecut și este deja în vigoare, prevede cadrul normativ în baza căruia consiliile locale au decis majorarea valorilor acestor obligații fiscale în 2026, transmite Rador.

Documentul merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.

Între timp, majorarea taxelor și impozitelor loale este contestată chiar din interiorul coaliției de guvernare.

În contextul protestelor care au avut loc în ultima vreme în localități conduse de primari UDMR, liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a solicitat reducerea cuantumurilor cu 50% și posibilitatea ca primarii să poată acorda facilități persoanelor cu dizabilități și familiilor vulnerabile.

El consideră că ar fi oportună o ordonanță de urgență în acest sens, subiect discutat cu premierul, care a cerut un răgaz pentru a face o analiză împreună cu Ministerul Finanțelor, a precizat Kelemen Hunor.

