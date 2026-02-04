FOTO: Au început lucrările la amenajarea șanțurilor exterioare de est ale Cetății Alba Carolina. Ce lucrări trebuie executate

Au început lucrările la amenajarea șanțurilor exterioare de est ale Cetății Alba Carolina. Primăria intenționează, prin proiect, dezvoltarea și extinderea zonei verzi de agrement și de petrecere a timpului în aer liber.

Terenul este de aproximativ 19.000 metri pătrați. Lucrările vizează și zona unei foste terase de vară, abandonate de mulți ani, dar și a unui fost teren de volei, improvizat în apropiere de Poarta I.

În prezent, zona este parțial accesibilă dinspre parcarea amenajată la capătul străzii Octavian Goga către cimitir și din vecinătatea spațiului de joacă din zona Electrica.

Terenul urmează să fie curățat și amenajat cu alei de promenadă, zone verzi - arbuști, iarbă, plante, bănci și zone de socializare. Vor mai fi amenajate teren multisport, zonă de joacă și activități pentru copii, parc pentru câini.

Va fi asigurat și sistem de iluminare și supraveghere video, de alimentare cu apă, de captare și eliminare a apelor pluviale. Accesul auto va fi permis doar pentru întreținere sau în caz de nevoie.

Cum vor fi amenajate șanțurile exterioare de est ale Cetății Alba Carolina. Situația actuală

În prezent, terenul vizat, care este zonă construită protejată, este neamenajat, cu vegetație crescută necontrolat.

Pe tronsonul nordic (la nord de Poarta I, segmentul adiacent străzii Decebal) au fost identificate zone în care zidurile sunt deteriorate și sunt necesare lucrări de consolidare. Pe teren sunt umpluturi de pământ. Pe ziduri a crescut vegetație, ce afectează structura de rezistență.

În apropierea Porții I se află pavilionul metalic (38 mp) al fostei grădini de vară. Este în stare avansată de degradare.

În tronsonul nordic, la extremitatea nordică, accesul se face din strada Decebal, adiacent parcului de joacă pentru copii (zona Electrica).

Tronsonul sudic (la sud de Poarta I, segment adiacent străzii Octavian Goga) include zone inaccesibile din cauza vegetației a celor ”împrejmuite abuziv din domeniul public”, potrivit primăriei. Lângă Poarta I se află terenul de volei.

Legătura dintre cele două tronsoane este întreruptă după terenul de volei, printr-un zid de cărămidă placat cu piatră ce blochează șanțul. Acest zid este traversat de o conductă dezafectată de canalizare. Zidul nu are importanță istorică. În spatele zidului se regăsește un ochi de apă, alimentat probabil printr-un izvor.

Și pe tronsonul nordic sunt depuneri de pământ sau deșeuri, zone prăbușite ale zidurilor istorice. Șanțul este delimitat la partea de est de împrejmuirile loturilor de pe strada Octavian Goga.

În extremitatea sudică a șanțului, accesul se face prin spațiul pietonal și de părcări amenajate, cu intrare din strada Octavian Goga.

Există un acces secundar pietonal de pe strada Octavian Goga între fronturile de case, în apropierea accesului principal din parcare. Acest acces în proprietate publică ar facilita accesul pietonal. Acum este împrejmuit cu gard de plasă de sârmă, spre stradă.

Sub podul de lemn al Porții I traversează conducta de canalizare ape pluviale.

Amplasamentul, de la nord la sud, este traversat de canale și conducte edilitare dezafectate.

Proiectul ”Reconversia și refuncționalizarea zonei de șanț exterior Est – Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia” - documentație PUD propune următoarele amenajări:

Terenul va fi nivelat, pentru a fi adus la cota inițială de călcare; se va avea în vedere și preluarea și îndepărtarea apelor meteorice de la baza zidurilor istorice.

Breșele din zidul Cetății vor fi consolidate și curățate de vegetație.

Va fi realizat sistem de iluminat, diferențiat pe funcțiuni și eficient energetic. Va fi amplasat sistem de supraveghere video.

Terenul de volei va fi reorganizat. Pavilionul metalic dezafectat va fi demolat, la fel și zidul ce desparte tronsonul sudic în două zone fără comunicare.

De asemenea, potrivit proiectului, se vor amenaja două parcuri pentru câini, unul destinat câinilor de talie mare, celălalt câinilor de talie mică.

Și aleile și spațiile verzi vor fi refăcute, pentru realizarea unei zone peisagere multifuncționale, pentru odihnă, promenadă, joacă și sport: aleile vor avea lățimea de 2 metri, amplasate la trei metri de ziduri, cu un traseu marcat de plantații cu arbori, plante ornamentale.

