Plata pensiilor se va decala în luna ianuarie a anului 2020. Anunțul oficial făcut de Poșta Română

Poșta Română a anunțat, printr-un comunicat postat luni dimineață pe contul de Facebook al companiei, că în luna ianuarie 2020, distribuirea pensiilor se va decala, deoarece banii pentru drepturile sociale ajung în conturile Poştei Române începând cu 7 ianuarie. Compania a precizat că acest lucru se întâmplă la fiecare început de an. Practic, vor fi întârzieri în livrarea pensiilor, însă nu din vina Poștei.



Poșta Română precizează, potrivit comunicatului, că într-o lună obişnuită primeşte prima parte a banilor de pensii cu 3 zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate.

„Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile”, se arată în comunicat.

Comunicatul Companiei Naționale Poșta Română

”Ca la orice sfârșit de an, și în 2019 are loc închiderea de an, acel moment în care se trage linie închizându-se creditele bugetare, făcându-se curățenie în bugete, urmând ca acestea să fie deschise în prima zi de lucru a noului an.

Așadar, partenerii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice virează Poștei Române prima tranșă a banilor începând cu 7 ianuarie.

Transformarea acestora în cash și distribuirea în gențile fiecărui factor poștal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile.

La fel ca în 2019, pensiile vor fi livrate și anul acesta în timp record, până pe 20 ianuarie, ca urmare a dedicării și efortului susținut al poștașilor români, cărora le mulțumesc.

Parcursul pas cu pas al banilor de pensii poate fi urmărit mai ușor în infograficul de mai jos.

Noi, Poșta Română, înțelegem nevoia pensionarilor de a avea pensia la timp în buzunar, fapt de care ne asigurăm lună de lună.

Fiecare român trebuie să aibă încredere în Poșta Română, fără să aplece urechea la fake-news sau dezinformări premeditate”. Postarea este semnată de directorul general Horia Grigorescu.

