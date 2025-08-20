Platforma pentru tichetele de energie electrică a fost lansată de Guvern. Cum se poate obține voucherul de 50 de lei lunar

Platforma pentru tichetele de energie electrică a fost lansată de Guvern. Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025, au transmis reprezentanții Ministerului Muncii.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă.

Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie.

Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu.

Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Cum se poate obține voucherul de 50 de lei lunar. Criterii

De acest sprijin financiar pot beneficia:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată. Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

