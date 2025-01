PLUGUȘORUL POLITIC 2025. Semne bune anulare, chiar în secția de votare!

Aho, aho, copii și frați,

Stați puțin nu mai votați.

Semne bune anulare,

Chiar în secția de votare!

Multă lume s-a opus,

Candidatului pro-rus.

Pro-rus, dar cu artificii,

Aprinse de la servicii.

Aho, aho, ridicați halba,

Să vă zicem de la Alba

Unde anul se-nnoiește

Administrativ, firește…

Și haosul e prea mare,

De vorbim de semafoare.

Sunt montate tot aiurea,

Și sunt setate de-am…

… Ho, aho de anul nou,

Am votat Pleșa din nou!

Zero la administrație,

Zero și la punctuație,

La gramatică, tot zero,

Punctualiatate zero,

Zero, zero și cu zero,

O administrație vero.

Aho, aho la PNL,

Dumitrel magnetic e.

Magnet pentru traseiști…

I-a ales pe cei mai triști.

Toate diamanteleee,

I-au venit la PNLeee.

Că le place funcțiile.

O funcție i-a dat în dar,

La copilu lu Rotar.

Că a fost primar cuminte,

Direct vicepreședinte.

Aho, aho, ce brad frumos,

Cum s-a dus și Hava – n jos.

În concediu la Bruxel,

Cu gândul la portofel.

Când își spune că lucrează,

El de fapt acumulează.

Nu e gras, dar face cură.

Cură-cură, sinecură.

Dacă cumva ați ratat,

Roman e tot deputat.

Face și desface legi,

E vedetă printre blegi.

Da nu a trecut tot anu,

Și l-a molfăit Vâlceanu.

Acu-i pe antrenament,

Înc-o tură-n Parlament.

Aho, aho, la PSDeee

Ditamai eșecul eeee…

Când pui banul peste ban,

Merge și un ”Yes Vușcan”.

Aho, aho și iar aho,

Populația a zis ”NO”.

Dar tot s-a ales pe listă,

Deputat de țară tristă.

Duci orez în Parlament…

Dacă nimeni nu-i atent…

Aho, aho, vă zic de-un an,

De Corneliu Mureșan.

Are un mare defect:

N-are față de prefect.

Și el asta își dorește,

Trandafirul înflorește.

Dar când noul PSD,

Seamănă cu USR,

Rezultatul ăsta e!

Ca să fiu un pic acid,

E Negrescu la partid.

Aho, aho, target ratat!

A dar rateu la Senat.

Și zice fără rușine:

Las că-i bine, las că-i bine!

Aho, aho-n calculator

S-au născut și boții BOR!

Doamne-ajută la postat,

Comenturi la candidat.

Maică, frate, popă, soră,

Stați pe tik-tok câte-o oră.

C-așa zice Dumnezeu:

Ajutați un derbedeu!

Apă, hrană, energie,

Și multă, multă prostie.

La boală manânci compot,

La prostie dai pe POT.

Ne-am încins la ștampilat,

Și le-am dat un deputat.

E de fapt o deputată,

Chiar și ea e derutată.

Nu-i din Alba, nu contează,

Românu-n verde votează.

Propaganda rusă crește,

Și serviciile zâmbește.

Că suspină vechea gardă:

”Cum țineam românu-n zgardă…

Europeanul e bleg,

Doar rușii ne înțeleg”

Și mai avem un tezaur:

Doi parlamentari la AUR.

Dacă tot am aprins becu,

Unu ciripea la Secu.

Nu știți cine? L-ați votat!

Și la oraș, și la sat.

Ăsta-i nou, Călin e vechi!

Zice la varză curechi.

Vrea să pară țărănuș,

Face pită și cuș-cuș,

Și când coace și când țese,

Faza cu țăranu-i iese.

Ne oprim și din urat,

Că ne-am cam săturat!

De la anul taxe noi.

Pe lei și pe euroi,

Bag totuși rima cu bani…

La Anul și La Mulți Ani!

Foto: imagine realizată cu AI

