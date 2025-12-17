Connect with us

Administrație

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament

Publicat

acum O oră

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților, ca for decizional.

Au fost 208 de voturi ”pentru”, 7 voturi ”contra” și 79 de abțineri, potrivit Agerpres.

Actul normativ prevede crearea unui cadru juridic expres și adecvat pentru utilizarea camerelor audio-video portabile de tip Bodycam de către poliția locală. Obiectivul este eficientizarea activității poliției locale, dar și protejarea cetățenilor și a polițiștilor locali, potrivit inițiatorilor.

Cum vor putea fi făcute înregistrări

Polițiștii locali vor putea să efectueze înregistrări audio-video și să realizeze fotografii cu mijloacele tehnice din dotare, privind acțiuni desfășurate în spațiul public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Nu este necesar consimțământul persoanelor vizate. Obiectivul acestor înregistrări este prevenirea și combaterea faptelor ilegale, menținerea ordinii publice și protejarea propriilor intervenții.

”Poliția locală este autorizată să efectueze înregistrări audio-video sau fotografii, cu mijloacele din dotare, cu privire la acțiuni ori evenimente desfășurate în locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, atunci când există motive verosimile să se bănuiască pregătirea sau săvârșirea de infracțiuni ori alte fapte ilegale sau o posibilă tulburare a ordinii și siguranței publice”, mai prevede actul normativ.

Condiții

Polițistul local are obligația de a activa dispozitivul audio-video portabil Bodycam și de a înregistra audio-video intervenția în situațiile de:

  • legitimare și stabilirea identității unei persoane
  • conducere a unei persoane la sediul poliției locale sau al altei autorități competente
  • pe durata oricărei intervenții ce implică utilizarea forței fizice, a mijloacelor de constrângere ori a materialelor din dotare, cum ar fi cătușele, bastoanele sau sprayurile iritant-lacrimogene
  • în timpul constatării unei infracțiuni ori contravenții și al aplicării sancțiunilor sau măsurilor legale corespunzătoare.
  •  în cursul oricărei acțiuni sau intervenții desfășurate în spațiul public, în care există riscul tulburării ordinii și siguranței publice sau al apariției unor situații violente.

În măsura în care circumstanțele permit, polițiștii locali au obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile, potrivit Agerpres.

Structurile de Poliție Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea polițiștilor locali cu mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora și prin publicarea informațiilor relevante.

Cât timp sunt păstrate înregistrările

Structurile Poliției Locale păstrează înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile pe o perioadă de 6 luni de la data obținerii acestora.

Excepție sunt situațiile în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevăd alte amendamente.

Polițiștii locali desemnați să utilizeze mijloacele de înregistrare foto - audio - video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiți cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării/accesului și, ulterior, cel puțin o dată pe an.

Comentează

Lasă un comentariu

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 4 minute

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
Administrațieacum 20 de minute

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Evenimentacum 49 de minute

VIDEO: Un șofer din Alba care transporta 200 de porci, implicat într-un accident rutier în Cluj. S-a răsturnat cu TIR-ul
Evenimentacum 3 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Administrațieacum 20 de minute

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Administrațieacum O oră

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 4 minute

Legea privind plata pensiilor private, votată la Senat fără ”discriminările” reclamate de AUR
bani pensii
Economieacum 2 ore

Impozit auto în funcție de norma de poluare, din 2026. Cum se calculează. MAI transmite baza de date cu vehiculele, în județe
Evenimentacum o zi

VIDEO: Ion Dumitrel, șeful CJ Alba, prima reacție despre „mega-afacerea microbuzelor școlare”: Procedura a fost strict verificată
Evenimentacum o zi

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Evenimentacum o zi

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși "Prichindel", premiată la București pentru promovarea culturii în Alba Iulia
Evenimentacum o zi

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Evenimentacum o zi

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 3 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Evenimentacum 2 ore

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Evenimentacum 18 ore

Pacienții ar putea obține a doua opinie medicală, gratuit. Medicii, obligați să îi programeze la următoarea investigație. PROIECT
Actualitateacum 6 ore

Spectacol prezentat în premieră de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia, sâmbătă, 20 decembrie. Ce pot învăța copiii
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 22 de ore

Adeverință medicală obligatorie la revenirea în colectivitate după boli contagioase, din ianuarie 2026
