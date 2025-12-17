Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Care sunt condițiile. Lege adoptată de Parlament

Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto-audio-video. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților, ca for decizional.

Au fost 208 de voturi ”pentru”, 7 voturi ”contra” și 79 de abțineri, potrivit Agerpres.

Actul normativ prevede crearea unui cadru juridic expres și adecvat pentru utilizarea camerelor audio-video portabile de tip Bodycam de către poliția locală. Obiectivul este eficientizarea activității poliției locale, dar și protejarea cetățenilor și a polițiștilor locali, potrivit inițiatorilor.

Cum vor putea fi făcute înregistrări

Polițiștii locali vor putea să efectueze înregistrări audio-video și să realizeze fotografii cu mijloacele tehnice din dotare, privind acțiuni desfășurate în spațiul public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Nu este necesar consimțământul persoanelor vizate. Obiectivul acestor înregistrări este prevenirea și combaterea faptelor ilegale, menținerea ordinii publice și protejarea propriilor intervenții.

”Poliția locală este autorizată să efectueze înregistrări audio-video sau fotografii, cu mijloacele din dotare, cu privire la acțiuni ori evenimente desfășurate în locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, atunci când există motive verosimile să se bănuiască pregătirea sau săvârșirea de infracțiuni ori alte fapte ilegale sau o posibilă tulburare a ordinii și siguranței publice”, mai prevede actul normativ.

Condiții

Polițistul local are obligația de a activa dispozitivul audio-video portabil Bodycam și de a înregistra audio-video intervenția în situațiile de:

legitimare și stabilirea identității unei persoane

conducere a unei persoane la sediul poliției locale sau al altei autorități competente

pe durata oricărei intervenții ce implică utilizarea forței fizice, a mijloacelor de constrângere ori a materialelor din dotare, cum ar fi cătușele, bastoanele sau sprayurile iritant-lacrimogene

în timpul constatării unei infracțiuni ori contravenții și al aplicării sancțiunilor sau măsurilor legale corespunzătoare.

în cursul oricărei acțiuni sau intervenții desfășurate în spațiul public, în care există riscul tulburării ordinii și siguranței publice sau al apariției unor situații violente.

În măsura în care circumstanțele permit, polițiștii locali au obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile, potrivit Agerpres.

Structurile de Poliție Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea polițiștilor locali cu mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora și prin publicarea informațiilor relevante.

Cât timp sunt păstrate înregistrările

Structurile Poliției Locale păstrează înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile pe o perioadă de 6 luni de la data obținerii acestora.

Excepție sunt situațiile în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevăd alte amendamente.

Polițiștii locali desemnați să utilizeze mijloacele de înregistrare foto - audio - video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiți cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării/accesului și, ulterior, cel puțin o dată pe an.

