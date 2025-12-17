Polițiștii au discutat cu elevi din Alba despre consumul de substanțe interzise. Profesorii, instruiți privind eventuale cazuri

Polițiștii din Alba au discutat cu peste 500 de elevi despre consumul de substanțe interzise. Profesorii au fost instruiți să identifice comportamentele de risc.

Potrivit IPJ Alba, marți, 16 decembrie, în intervalul orar 07:30 - 12:30, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și cei ai Serviciului Rutier, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat 20 de activități, pe raza municipiului Alba Iulia.

Acestea au vizat prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 500 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, absenteism, violență verbală și consecințele bullyingului.

Aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Foto: arhivă/rol ilustrativ

