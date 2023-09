Polițiștii încă cercetează cazul sarcofagului roman, vechi de 1700 de ani, distrus cu excavatorul în cimitirul din Alba Iulia

Descoperirile făcute de arheologi în cimintirul din Alba Iulia readuc în discuție motivul pentru care săpăturile de prevenție au început în acea zonă.

Este vorba despre cel mai bogat mormânt (în ceea ce privește inventarul) descoperit la Alba Iulia până acum, unde au fost găsite opt bijuterii de aur, un vas de bronz unicat în Dacia, dar și alte obiecte.

Săpătură de prevenție a început după ce un sarcofag roman, vechi de 1700 de ani, a fost distrus cu excavatorul de muncitorii care amenajau noi gropi în cimitir.

După ce cazul a devenit public, reprezentații IPJ Alba au declarat că polițiștii specializați în patrimoniu ai Inspectoratului Județean de Poliție Alba s-au sesizat și au început cercetările.

IPJ Alba: Se fac cercetări

În luna martie a anului 2023 a fost deschis un dosar penal, in rem pentru distrugere și lucrări care pot afecta siturile arheologice.

La șase luni de la deschiderea dosarului penal, stadiul acestuia a rămas la fel, potrivit reprezentaților IPJ Alba. Mai exact, dosarul este tot in rem (se cercetează fapta, nu un suspect) iar polițiștii de patrimoniu încă fac cercetări, au transmis reprezentații IPJ Alba, pentru alba24.ro.

Ce s-ar putea afla sub mormintele deja săpate și betonate

Mai mult de atât, descoperirile mai aduc în discuție încă o întrebare, importantă: Ce se află sub mormintele săpate în ultimii ani, fără descărcare arheologică?

”Un sit arheologic cu siguranță da (n.r. referitor la ce se poate afla sub actualul cimitir). Nimeni nu își poate imagina că situl se termina la acel gard (n.r. dreapta sitului arheologic săpat) și la rândul de morminte (n.r. stânga sitului) care s-au făcut.

Noi am săpat și partea pe care o vedeți acum. Am mers pe fâșii pentru ca am avut de gestionat un volum mare de pământ.

Cele mai numeroase complexe au ieșit în această parte ( n.r. se referă la partea de lângă mormintele deja săpate și betonate).

Dar cu siguranță situl arheologic este mult mai mare, iar astăzi nu suntem în măsură să punem jos o topografie exactă, o localizare exactă a fiecărui edificiu care a existata odată”, a declarat arheologul George Bounegru, la o conferință de presă susținută în situl arheologic, marți, 26 septembrie.

Întrebat dacă descoperirile realizate readuc în discuție problema că cimitirul s-a extins fără săpătură de prevenție, George Bounegru a mai precizat că:

”Evident că ridica vechea problemă, dar sunt alte instituții care pot decide soarta acestei spețe. Noi suntem arheologi și am fost în teren pentru a arăta ceea ce se poate găsi”, a mai precizat acesta.

Ce au descoperit arheologii

Opt bijuterii din aur și un mic vas unicat din bronz au fost descoperite în mormântul de incinerație al unei femei romane, din anticul Apulum, la Alba Iulia.

Este una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din ultima vreme și a fost făcută în urma unui scandal care a ajuns la nivel național.

”Cel mai bogat mormânt descoperit la Alba Iulia” din punct de vedere al inventarului așa l-a catalogat arheologul Muzeului Național al Unirii, George Bounegru.

De asemenea, arheologii au descoperit și urmele unei locuințe medievale.

Inedit este faptul că în urma săpăturilor arheologii au descoperit cuptorul locuinței.

Mai exact, este vorba despre o locuință semi-adâncită databilă pe baza materialului ceramic în evul mediu timpuriu. Un bordei care avea un sistem de încălzire bazat pe un cuptor din piatră și o vatră de lut, a explicat arheologul Radu Ota.

