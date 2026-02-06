Extremele lunii februarie, înregistrate în România. De la viscole, ger și troiene de 5 metri, la primăvară. Precizările ANM

Extremele lunii februarie. De-a lungul timpului, ultima lună de iarnă ne-a adus de multe ori intervale cu vreme extremă, fie că vorbim de viscole, ninsori abundente și temperaturi deosebit de coborâte, dar în contrast și perioade cu vreme deosebit de caldă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, pe pagina de Facebook, o retrospectivă a extremelor înregistrate de-a lungul timpului în luna februarie.

Extremele lunii februarie, înregistrate în România

Potrivit ANM, în 2025 s-a remarcat episodul de ninsori prelungite din partea de sud a țării. Astfel, în intervalul 16-19 februarie s-a depus un strat maxim de zăpadă de până la 48 de cm în Muntenia, la stația meteorologică București - Filaret.

Pe de altă parte, în anul precedent 2024, nu a fost înregistrată nici o zi cu strat de zăpadă, în zonele joase de relief. Mai mult, luna februarie a încheiat pe locul I ca fiind cea mai caldă lună cu o medie a temperaturii aerului la nivelul țării de +6,0 grade (comparativ cu media multianuală a perioadei de referință 1991-2020, de -0,3 grade).

În februarie 2021, în 24 de ore, a avut loc o răcire deosebit de accentuată a vremii, astfel temperaturile au scăzut în medie cu 15 ... 20 de grade. De exemplu, la stațiile meteorologice Cernavodă și Călărași, în ziua de 11 februarie, maximele au fost de 20 de grade, iar în data de 12 februarie, de doar minus 2 grade Celsius.

Cel mai puternic viscol din luna februarie, în anul 2020 - 216 km/h, la Sinaia

Anul 2020 a adus două episoade de viscol puternic în zona montană înaltă și în sud-est.

În intervalul 5 - 6 februarie, la stația meteo Sinaia - cota 1400 m, rafala maximă a vântului a atins 216 km/h, iar în estul și nord-estul Munteniei au fost vitezele ale vântului în jurul a 100 km/h.

De asemenea în intervalul 23-24 februarie, la stația meteo Rețițiș - Călimani, rafale au atins 166 km/h.

Cea mai ridicată temperatură din luna februarie, în anul 2016 - 26 de grade Celsius

În schimb, în anul 2016, pe data 16 februarie, România s-a confruntat cu un episod veritabil de mijloc de primăvară.

Atunci, în sud-estul României s-au înregistrat temperaturi maxime de peste 20 de grade Celsius, culminând cu valoare de 26,0 grade la stația meteo Pătârlagele, ceea ce a însemnat egalarea vechiului record absolut din data de 27 februarie 1995, de la Medgidia.

Cea mai grea lună februarie, în anul 1954 - troiene de până la 5 metri

Un februarie cu vreme extremă de iarnă a fost anul 2012, când succesiv am avut perioade cu viscol, urmate de cele cu ger (cea mai scăzută temperatură minimă, de -32,5 grade, s-a înregistrat chiar la începutul lunii la stația meteo Întorsura Buzăului), motiv pentru care luna a încheiat pe locul II ca fiind cea mai rece din șirul de observații cu o medie națională a temperaturii aerului de -6,7 grade (față de media multianuală 1991-2020, de -0,3 grade).

De asemenea în perioada 4 - 6 februarie 2012 s-a remarcat și un episod cu depuneri de polei semnificative, de până la 1 ... 2 cm, în sudul țării.

Însă în istorie, cea mai grea lună februarie a rămas cea din anul 1954, când conform relatărilor și a măsurătorilor de la acea vremea, viscolul a lovit în patru reprize.

În Bărăgan vântul a atins viteze și de peste 120 km/h, iar în 24 de ore (între 3 și 4 februarie) a fost consemnat un strat maxim de zăpadă record, de 173 cm, la Călărași, însă troienele au ajuns în unele zone din sud-estul țării și la 3 ... 5 metri.

Extremele lunii februarie. Recordurile climatologice pentru România

Maxima absolută: 26,0 grade Celsius la Medgidia în 27 februarie 1995 și la Pătârlagele în 16 februrie 2016 (cu 25,7 grade Celsius la București - Filaret)

Minima absolută: - 38,0 grade Celsius la Vârfu Omu în 10 februarie 1929, iar pentru zonele joase de relief, - 35,8 grade Celsius la Întorsura Buzăului în 8 februarie 2005

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitații: 407,9 mm la Stâna de Vale în 1946

Cea mai secetoasă: februarie 1976 - cu o medie națională a cantității de precipitații de 9,7 l/mp.

Cea mai ploioasă: februarie 1969 - cu o medie națională a cantității de precipitații de 74,7 l/mp

Cea mai caldă: februarie 2024 - cu o medie națională a temperaturii aerului de + 6.0 grade Celsius

Cea mai rece: februarie 1985 - cu o medie națională a temperaturii aerului de - 8.4 grade Celsius

