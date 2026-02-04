Connect with us

Eveniment

Prăbușire spectaculoasă pentru bitcoin. Criptomoneda scade și atinge cel mai redus nivel din noiembrie 2024

Publicat

acum 2 ore

Bitcoin a scăzut, marți, sub pragul de 73.000 de dolari, cel mai redus nivel de când Trump a obținut victoria electorală în 2024. Declinul cpriptomonedei are loc pe fondul retragerii investitorilor din activele riscante, al tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice din SUA, declin care a tras în jos și acțiunile companiilor expuse pe criptomonedă.

În cursul zilei de marți, 3 februarie, bitcoin a ajuns până la 72.884,38 dolari, cel mai mic nivel din 6 noiembrie 2024, atunci când tokenul se tranzacționa la 68.898 dolari, scrie Mediafax. Moneda digitală a pierdut aproximativ 16%, de la începutul anului.

În 2025, cel mai mic nivel înregistrat de bitcoin a fost sub 74.424,95 dolari, înregistrat pe 7 aprilie, după ce planul inițial al lui Trump privind tarifele vamale a zguduit piețele financiare din întreaga lume.

„Mulți traderi au încercat să cumpere la preț redus, mizând pe o revenire peste 80.000 de dolari”, a declarat Bohan Jiang, trader senior de instrumente derivate la FalconX, potrivit Bloomberg. „Pe măsură ce Bitcoin scade, multe dintre aceste poziții au fost lichidate, exercitând presiune asupra prețurilor”, mai precizat acesta.

Deși administrația de la Casa Albă este una favorabilă criptomonedelor și a adoptării instituționale în creștere, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 40% de la atingerea unui record la începutul lunii octombrie 2025. Reamintim faptul că nivelul maxim atins de Bitcoin a fost de peste 120.000 de dolari și s-a înregistrat în luna octombrie 2025.

Cu toate acestea, exceptând turbulențele de preț cauzate de tarifele din aprilie anul trecut, Bitcoin s-a menținut în mare parte peste nivelul de 75.000 de dolari atins după realegerea lui Trump, care a promis politici mai favorabile industriei criptomonedelor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru mită, a recidvat. A primit iar mită de la pacienți, la nici două luni de la condamnare
Evenimentacum 34 de minute

Scandal violent în Blandiana: Doi tineri, reținuți după ce au agresat alți doi bărbați. Ce s-a întâmplat
Evenimentacum 41 de minute

Câte mașini electrice și hibride sunt în Alba. Situația numărului de autoturisme înmatriculate, raportat la numărul de locuitori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 22 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Situație complicată la Alba Iulia: Primăria insistă să construiască o bază de autobuze pe cel mai mare șantier arheologic din oraș
Administrațieacum 4 ore

Regulament pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Palatului Principilor din Alba Iulia, pus în consultare publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 19 ore

Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței
Aiudacum o zi

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum o zi

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 20 de ore

CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV
FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 6 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 24 de ore

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum o zi

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Evenimentacum 3 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum 19 ore

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Sindicaliștii din Educație protestează miercuri în fața Guvernului. Care sunt solicitările
Educațieacum 23 de ore

Calendar Bacalaureat 2026: când sunt organizate probele de competențe și cele scrise. Reguli pentru liceeni la examen
Mai mult din Educatie