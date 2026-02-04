Prăbușire spectaculoasă pentru bitcoin. Criptomoneda scade și atinge cel mai redus nivel din noiembrie 2024

Bitcoin a scăzut, marți, sub pragul de 73.000 de dolari, cel mai redus nivel de când Trump a obținut victoria electorală în 2024. Declinul cpriptomonedei are loc pe fondul retragerii investitorilor din activele riscante, al tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor economice din SUA, declin care a tras în jos și acțiunile companiilor expuse pe criptomonedă.

În cursul zilei de marți, 3 februarie, bitcoin a ajuns până la 72.884,38 dolari, cel mai mic nivel din 6 noiembrie 2024, atunci când tokenul se tranzacționa la 68.898 dolari, scrie Mediafax. Moneda digitală a pierdut aproximativ 16%, de la începutul anului.

În 2025, cel mai mic nivel înregistrat de bitcoin a fost sub 74.424,95 dolari, înregistrat pe 7 aprilie, după ce planul inițial al lui Trump privind tarifele vamale a zguduit piețele financiare din întreaga lume.

„Mulți traderi au încercat să cumpere la preț redus, mizând pe o revenire peste 80.000 de dolari”, a declarat Bohan Jiang, trader senior de instrumente derivate la FalconX, potrivit Bloomberg. „Pe măsură ce Bitcoin scade, multe dintre aceste poziții au fost lichidate, exercitând presiune asupra prețurilor”, mai precizat acesta.

Deși administrația de la Casa Albă este una favorabilă criptomonedelor și a adoptării instituționale în creștere, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 40% de la atingerea unui record la începutul lunii octombrie 2025. Reamintim faptul că nivelul maxim atins de Bitcoin a fost de peste 120.000 de dolari și s-a înregistrat în luna octombrie 2025.

Cu toate acestea, exceptând turbulențele de preț cauzate de tarifele din aprilie anul trecut, Bitcoin s-a menținut în mare parte peste nivelul de 75.000 de dolari atins după realegerea lui Trump, care a promis politici mai favorabile industriei criptomonedelor.

