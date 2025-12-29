Precizări ISU Alba despre emiterea mesajelor RO-Alert privind avertizări meteo de vânt puternic. Recomandări pentru locuitori

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba face precizări referitoare la emiterea mesajelor RO-ALERT în contextul avertizărilor meteorologice de vânt puternic în județ. Acestea se referă la zonele montane, turistice, cu aflux mare de persoane în această perioadă.

”Având în vedere avertizările meteorologice now-casting de Cod Roșu și Cod Portocaliu de vânt care au vizat județul Alba în perioada 28.12.2025, ora 11.00 până astăzi 29.12.2025, ora 10.00

și având in vedere unele aspecte sesizate in spațiul public, referitoare la oportunitatea transmiterii mesajelor RO-ALERT, precum și a zonelor de acoperire a rețelelor de telefonie

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba face următoarele precizări:

Pentru protecția populației din zonele vizate, au fost emise 12 mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT.

UPDATE: Nu toate zonele vizate sunt acoperite de relee de telefonie mobilă, fapt pentru care am fost nevoiți sa acoperim o zona mai mare pentru transmiterea mesajelor.

Deși pot exista situații când primirea mesajelor poate genera disconfort, transmiterea acestora este imperioasă având în vedere scopul pentru care a fost conceput Sistemul de avertizare RO-ALERT - salvarea de vieți și protejarea bunurilor.

Reamintim, totodată, că prin intermediul Sistemului RO-ALERT se transmit, indiferent de oră, informații relevante, bazate pe date concrete furnizate atât de structuri specializate (Administrația Națională de Meteorologie, Inspectoratele pentru Situații de Urgență și alte instituții cu rol și competențe în domeniul managementului situațiilor de urgență), dar și de către apelanți ( martori ai situațiilor în speță), atent verificate și documentate.

Dezactivarea opțiuni de primire a mesajelor pe terminalele mobile nu este recomandată, având în vedere efectele ce pot fi generate asupra vieții comunităților în cazul producerii situațiilor de urgență, ce vă pot pune viața în pericol.

Asiguram opinia publică de faptul că obiectivul fundamental al activității noastre rămâne eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, cu scopul de a crește continuu gradul de siguranță a cetățeanului” – ISU Alba.

Sistemul RO-Alert. Recomandări pentru locuitori

RO-ALERT este un sistem de avertizare în caz de pericol real. ISU Alba atenționază locuitorii să nu ignore mesajele primite.

Acestea sunt transmise doar în situații de urgență, cum ar fi fenomene meteorologice extreme, incendii majore, dezastre naturale sau alte situații care îți pot pune viața în pericol.

Recomandări:

Citește mesajul cu atenție – identifică natura pericolului și zona afectată.

Urmează instrucțiunile – dacă ți se cere să te adăpostești, să eviți o zonă sau să iei măsuri de siguranță, acționează imediat.

Nu intra în panică – rămâi calm pentru a lua cele mai bune decizii.

Informează-i pe cei din jur – dacă sunt persoane care nu au primit alerta, anunță-le.

Verifică sursele oficiale – urmărește informații suplimentare de la autorități (DSU, IGSU, ISU, ANM și alte autorități).

Nu bloca liniile de urgență – sună la 112 doar dacă ai nevoie de ajutor imediat.

Ce să NU faci?

Nu ignora mesajul – pericolul este real, chiar dacă nu îl vezi imediat.

Nu răspândi informații neverificate – evită panica și nu distribui fake news.

Siguranța ta și a celor din jur depinde de acțiunile tale! Fii responsabil și urmează sfaturile noastre – ISU Alba.

