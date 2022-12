Precizări Romsilva legate de situația spațiilor folosite de turiști pentru parcare, în apropierea pârtiilor de schi din Șureanu

O nouă descoperire a fost făcută de către deținători de detectoare de metale din Alba. Pasionații de istorie și detecție de metale au mai avut în trecut descoperiri importante în județ și le-au prezentat pentru cercetare de către arheologi.

De această dată, este vorba despre aproape 800 de denari romani, din argint, potrivit celor care au făcut descoperirea. Au fost găsiți marți după-amiaza, într-un vas spart, la marginea unei parcele de teren, îngropat în pământ.

”O plimbare cu intenția de a ”arde calorii” după sarmalele de Crăciun am ieșit (…) la o plimbare scurtă. Nimic nu prevestea furtuna ce urma să apară. Cum suntem obsedați să detectăm mai ales prin arături azi ne-am făcut ”tocuri imense” din noroi la cizme așa că am vrut să renunțăm repede.

Dar la marginea drumului, pe când să ne închidem detectoarele, ne așteptau 729 denari romani, plus alte câteva zeci în ulcica ce le-a fost aproape 2000 de ani ”casă”.

Sunat arheolog, context distrus, mocirlă până în gât (porțiunea unde am gasit vasul cu monede era destul de dreaptă și stătea umezeala la 10-20cm), plus că descoperirea era practic în drum, la marginea parcelei și, cum am prins pe mulți în concediu, am decis să scoatem totul cu grijă la lumină urmăriți de un arheolog live care era și el în concediu.

Din păcate, vasul a fost mutat de la locul inițial și spart de grapă/plug/roată tractor. Dar totuși contextul e vasul care poate spune multe la ulterioare investigații.

Am reușit să recuperăm multe fragmente din el. A fost fain, adrenalină, vânt, noroi, iar pe cand am ajuns acasă aveam nămol și în gură…”, a povestit unul dintre detectoriști, pe Facebook.

Potrivit celor care au găsit monedele, este cea mai mare descoperire de acest gen, făcută de detectoriști. O valoare patrimonială medie, estimativ, pentru cele aproape 800 de monede romane, ar fi de aproximativ 100.000 de euro. Aceasta urmează să fie însă stabilită de specialiști.

Unul dintre cei doi detectoriști a mai descoperit, în toamnă, alte 100 de monede romane.

sursă foto: Facebook