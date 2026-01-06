Prefectura Alba, avertisment pentru cetățeni: Pericol de cădere a zăpezii de pe acoperişuri și de formare a țurțurilor

Autoritățile din Alba au emis un avertisment pentru populație în contextul condițiilor meteorologice din ultima perioadă, care au adus ninsori abundente în județ. Prefectura Alba atrage atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate cu căderile de zăpadă de pe acoperișuri și formarea țurțurilor.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, în urma ninsorilor din ultima perioadă, este posibil ca zăpada de pe acoperișuri să cădă și este posibil să se formeze țurțuri.

„Pentru siguranța cetățenilor, vă rugăm să luați în considerare următoarele măsuri de precauție:

​Nu staționați sub streșini, deoarece există riscul să fiți loviți de zăpada care va cădea sau de posibilii țurțuri.

​Acolo unde va fi posibil, curățați zăpada preventiv, dar numai în condiții de siguranță sau apelând la specialiști.

​Fiți atenți dacă structura va da semne de slăbiciune sub greutatea zăpezii.

Luați în calcul instalarea parazăpezilor pentru a preveni accidentele viitoare.

Urmăriți prognoza, deoarece condițiile meteo se vor schimba.

Pentru orice situație de urgență care va apărea, apelați 112”, au transmis reprezentanții instituției.

