Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan a făcut o propunere surprinzătoare pentru locul de viceprim-ministru vacant, în guvernul pe care îl conduce. Este vorba despre Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”.

Acesta a devenit cunoscută pentru construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, realizat exclusiv din donații și sponsorizări.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.

Cine este Oana Gheorghiu

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor, au transmis reprezentanții primului ministru într-un comunicat de presă.

Locul a rămas vacant după demisia lui Dragoș Atanasiu

Locul de viceprim-ministru a rămas vacant după ce Dragoș Atanasiu și-a dat demisia. Acesta și-a dat demisia pe 27 iulie după ce a recunoscut public că a dat ”șapgă de supraviețuire” unui funcționar ANAF.

„Aveam de ales între faliment sau să dau curs șantajului”, a spus Anastasiu. El a afirmat că funcționarul de la ANAF îi teroriza colaboratorii.

Anastasiu a vorbit despre „contextul” în care a ajuns compania lui să o mituiască timp de opt ani, în perioada 2009-2017, pe o funcționară ANAF, notează hotnews.ro.

”În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că indiferent ce aș spune, ce aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. (…) Acesta e motivul pentru care e momentul să fac un pas în spate și să demisionez”, a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.

sursă foto: Asociația Dăruiește Viața, Facebook, Oana Gheorgiu speaker la TEDx Tractorul la Brașov (25-27 septembrie 2025).

