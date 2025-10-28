Connect with us

Eveniment

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan

Publicat

acum 45 de secunde

Premierul Ilie Bolojan a făcut o propunere surprinzătoare pentru locul de viceprim-ministru vacant, în guvernul pe care îl conduce. Este vorba despre Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”. 

Acesta a devenit cunoscută pentru construirea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, realizat exclusiv din donații și sponsorizări.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă.

Cine este Oana Gheorghiu

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.
Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.

A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor, au transmis reprezentanții primului ministru într-un comunicat de presă.

Locul a rămas vacant după demisia lui Dragoș Atanasiu

Locul de viceprim-ministru a rămas vacant după ce Dragoș Atanasiu și-a dat demisia. Acesta și-a dat demisia pe 27 iulie după ce a recunoscut public că a dat ”șapgă de supraviețuire” unui funcționar ANAF.

„Aveam de ales între faliment sau să dau curs șantajului”, a spus Anastasiu. El a afirmat că funcționarul de la ANAF îi teroriza colaboratorii.

Anastasiu a vorbit despre „contextul” în care a ajuns compania lui să o mituiască timp de opt ani, în perioada 2009-2017, pe o funcționară ANAF, notează hotnews.ro.

”În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că indiferent ce aș spune, ce aș face va continua procesul de denigrare, bazat pe niște fapte, dar dus la extrem. (…) Acesta e motivul pentru care e momentul să fac un pas în spate și să demisionez”, a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.

sursă foto: Asociația Dăruiește Viața, Facebook, Oana Gheorgiu speaker la TEDx Tractorul la Brașov (25-27 septembrie 2025).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 46 de secunde

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Actualitateacum 36 de minute

Transporturi agabaritice cu traseu prin județul Alba. Vehicule de mari dimensiuni, pe A1, A10 și DN7
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum O oră

Tichete de energie: peste 34 de milioane de lei virate beneficiarilor pentru plata facturilor din septembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
zile libere 2025
Administrațieacum 9 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Economieacum 3 ore

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 21 de ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum o zi

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Administrațieacum 2 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
freshful reteta deserturi
Actualitateacum 4 ore

Deserturi cu suflet: cum transformi simplitatea în gust autentic (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 46 de secunde

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Evenimentacum 24 de ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Educațieacum o zi

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Mai mult din Educatie