Președintele Nicușor Dan, blocat de câteva ore pe aeroportul din Paris, din cauza ninsorii. Călătorește cu un avion militar

Președintele Nicușor Dan a rămas blocat pe aeroportul din Paris, din cauza ninsorii. El așteaptă acolo de miercuri dimineață, când delegația română a intrat în avion, care a fost degivrat, a rulat pe pistă, dar nu a avut verde pentru decolare. La ora 15:30, problema nu se rezolvase.

Asta întrucât pista, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului nu a putut fi curățată suficient.

Toți ceilalți lideri care au participat la reuniunea Coaliției de Voință, au plecat de marți seară din capitala Franței, transmite corespondentul Antena 3 care face parte din delegația de jurnaliști care îl însoțește pe președinte.

Președintele a rămas în sala de așteptare, s-a întreținut cu cei din aeroport, așteptând ca avionul să primească liber la decolare, potrivit Antena 3.

El călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară Spartan, pentru că România nu are un avion prezidențial.

