Prima zi oficială de vară, cu zăpadă pe Transalpina și în Munții Apuseni. Județul Alba este sub cod galben de furtună

David Tudor, un tânăr chitarist, din Alba Iulia s-a clasat pe locul secund la un concurs internațional de chitară, care s-a desfășurat online.

Tânărul elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia a concurat la categoria -12 ani, unde au mai participat încă nouă chitariști.

Festivalul ”Tampere Guitar Festival” care își are rădăcinile în Finlanda, strânge an de an concurenți din mai multe țări. Anul acesta au participat tineri din nouă țări.

Din cauza pandemiei de COVID-19, festivalul s-a desfășurat online.

Tânărul din Alba Iulia a cântat 4 melodii:

Studiu nr 1 – H. V. Lobos

Preludiu in re minor – J. S. Bach

El vito – Jose de Azpiazu

Canarios – Gaspar Sanz