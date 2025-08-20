Accident la Aiud: carambol cu trei mașini pe o stradă din municipiu. Unul dintre șoferi a fost rănit

Accident la Aiud: un șofer a fost rănit și trei mașini au fost avariate în urma unui eveniment rutier petrecut marți seara pe strada Cuza Vodă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, marți, 19 august 2025, în jurul orei 20.00, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că pe strada Cuza Vodă din municipiu, a avut loc un accident rutier.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că un bărbat de 37 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Aiud – Unirea, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa în fața sa. Mașina era condusă de un bărbat de 40 de ani, din comuna Aiud.

Cel de-al doilea autoturism a fost proiectat în autoturismul din fața sa, condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Aiudul de Sus. Mașina era oprită la trecerea de pietoni, pentru a acorda prioritate unui pieton angajat în traversarea drumul public.

În urma accidentului, conducătorul celui de-al doilea autoturism a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Conducătorii auto ai fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

