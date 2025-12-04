Primăria Alba Iulia primește cereri pentru emiterea atestatului de administrator de bloc. Care sunt documentele necesare

Primăria Alba Iulia primește cereri pentru emiterea atestatului de administrator de bloc. Reprezentanții Primăria Alba Iulia au anunțat miercuri că persoanele interesate de obținerea atestatului de administrator de condomii pot depune cereri până la data de 15 decembrie.

Potrivit legii, pentru a putea desfășura activitatea de administrator al unui imobil, cei interesați trebuie să obțină un atestat de la primărie. Acest document se poate obține doar în baza unor documente, între care certificatul de calificare profesională, cazierul judiciar și cel fiscal.

În conformitate cu Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, art.10, alin.(5), persoanele fizice sunt atestate de către primar, în baza unei hotărâri a consiliului local, la propunerea compartimentului specializat în îndrumarea şi controlul asociațiilor de proprietari.

Care sunt documentele necesare

Cererea tip şi lista documentelor care vor fi anexate disponibile în format .PDF – AICI.

La cerere vor fi anexate următoarele documente:

curriculum vitae;

actul de identitate (CI/BI), în copie însoţită de original, pentru conformitate;

ultimele acte de studii, în copie însoţită de original, pentru conformitate;

copie certificat casătorie în copie însoţită de original, pentru conformitate (acolo unde este cazul);

certificatul de cazier judiciar, în original şi în termenul de valabilitate;

certificatul de cazier fiscal, în original şi în termenul de valabilitate;

copia certificatului de calificare profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate, în copie însoţită de original, pentru conformitate;

recomandare scrisă din partea preşedintelui asociaţiei de proprietari (în cazul persoanelor care sunt deja angajate pe funcţia de adminstrator).

Depunerea documentelor se va face la sediul Primăriei Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, până la data de 15 decembrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0726.206010.

