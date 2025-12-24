O falsă călugăriță a ajuns în arest la Alba Iulia, pentru înșelăciune. Câți bani i-a luat unei tinere ca să-i dezlege farmece

O tânără care pretindea că este călugăriță la o mănăstire a ajuns în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba. Aceasta este cercetată pentru înșelăciune.

Cazul este investigat de polițiștii din Sibiu, care au reținut-o, cu mandat de aducere. Tânăra, de 23 de ani, din București, ar fi indus în eroare o sibiancă de 25 de ani. Aceasta din urmă i-ar fid at, în perioada 7-8 august, 3.500 lei pentru organizarea unor slujbe de dezlegare a farmecelor.

Tânăra din București pretindea că este măicuță în cadrul unei mănăstiri din județul Ilfov.

În 22 decembrie, în baza probatoriului administrat, tânăra de 23 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, fiind încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Cercetările în aceste dosare sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

