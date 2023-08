Primăria Alba Iulia recunoaște că dispare un număr mult mai mare de locuri de parcare, față de cel anunțat inițial. Ce soluții are

Lucrările de mobilitate din Alba Iulia afectează definitiv un număr mult mai mare de locuri de parcare decât cel comunicat inițial de reprezentanții instituției.

În luna martie, aceștia spuneau că este vorba despre aproximativ 200 de locuri din parcările publice care dispar. Detalii AICI.

Un cetățean al orașului a transmis instituției o petiție în care a solicitat o serie de informații legate de situația parcărilor.

În răspunsul pe care l-a primit, reprezentanții primăriei i-au transmis că lucrările de mobilitate afectează în prezent 548 de locuri de parcare.

Un număr de două ori și jumătate decât cel oferit acum 5 luni.

Alba24 a solicitat din nou oficial numărul locurilor de parcare care vor dispărea în urma lucrărilor de mobilitate.

Răspunsul a fost din nou diferit: 416 locuri. Am solicitat o nouă clarificare, în situația în care numărul era diferit de cel oferit cetățeanului.

Explicația reprezentanților administrației locale pentru diferența de până la 548 de locuri a fost aceea că restul de 132 de locuri reprezintă stații de taxi care doar vor fi relocate.

Întrebați ce soluții au pentru a compensa această situație, reprezentanții primăriei au vorbit despre o soluție temporară (închirierea unui teren în zona Pieței din Cetate) și despre construcția unei parcări supra-terane în locul blocului G2 Turturica, bloc încă nedemolat.

Întrebările adresate Primăriei Alba Iulia, de Alba24:

1. Ce soluții alternative pentru parcare ați stabilit sau urmează să stabiliți în această perioadă, pentru a atenua impactul desființării parcărilor de pe străzile afectate de loturile de mobilitate?

Răspuns: ”Pentru lotul 2 de Mobilitate Urbană, Primăria a închiriat, în primă fază pe durata lucrărilor de mobilitate dar cu posibilitate de prelungire, un teren pe strada Ioan Alexandru, în proximitatea Pieței din Cetate, pe care au fost amenajate 110 locuri publice de parcare.

Totodată, pentru demolarea blocului G2 și construirea unei parcări supraetajate (P+2E) de 171 locuri, s-a finalizat licitația și acum suntem în perioada de contestații.

Dacă nu vor fi depuse contestații, în data de 18 august va fi semnat contractul pentru servicii de proiectare + lucrări de execuție.

Pentru lotul 1 de Mobilitate Urbană, am amenajat deja o parcare publică de 24 locuri în zona Casei de Cultură a Studenților, urmând să mai înființăm și alte locuri de parcare în zona Pieței Consiliului Europei, dar și pe străzi adiacente proiectului de mobilitate, pe care circulația va fi cu sens unic.

Așadar, conform celor asumate de către Primărie și Consiliul Local în perioada 2018-2020, aproximativ 300 de locuri publice de parcare vor fi desființate de pe proiectul de Mobilitate Urbană lot.2 și aproximativ 120 de locuri publice de parcare vor fi desființate de pe proiectul de Mobilitate Urbană lot.1, dar prin măsurile demarate de către primărie în perioada 2021 și până în prezent, 281 locuri publice de parcare vor fi înființate în proximitatea proiectului de Mobilitate Urbană lot.2 și aproximativ 100 de locuri publice de parcare vor fi înființate în proximitatea proiectului de Mobilitate Urbană lot.1”

2. Vă rugăm să ne spuneți dacă cetățenii care și-au făcut abonamente anuale au fost notificați cu privire la modificarea termenilor, respectiv diminuarea numărului de locuri de parcare.

Răspuns: ”Deoarece, la finalul implementării acestor proiecte, numărul de locuri pierdute va reprezenta sub 3% din totalul locurilor publice de parcare existente înaintea începerii lucrărilor la cele două proiecte de Mobilitate Urbană, nu am considerat necesară notificarea posesorilor de abonamente despre aceste modificări, fiindcă, în cazul parcărilor publice, cel care deține un abonament nu are dreptul asupra unui anumit loc de parcare, ci are dreptul de a parca pe orice loc public de parcare disponibil”.

De precizat ar mai fi că nu există o hotărâre de consiliu local prin care se renunță la locurile de parcare afectate de lucrările de mobilitate, asta în condițiile în care oamenii care au plătit abonamente anuale au făcut-o în baza unei hotărâri ale cărei anexe cuprindeau un anumit număr de locuri de parcare, inclusiv dreptul de utilizare pentru locurile care acum au dispărut.

