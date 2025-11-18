Vremea până la mijlocul lunii decembrie: cum începe iarna 2025-2026. Prognoza meteo actualizată, pe patru săptămâni

Vremea până la mijlocul lunii decembrie: după două zile mai reci, temperaturile vor urca din nou la maxime de 14 până la 18 grade. Și începutul iernii 2025-2026 va fi mai cald decât de obicei.

Potrivit prognozei meteo, vremea se răcește în perioada 18-19 noiembrie. Ulterior, maximele vor urca până la 14-18 grade. Vor fi însă mari diferențe de la o regiune la alta, până la finalul lunii noiembrie. Sunt anunțate perioade cu ploi și chiar ninsori, în 18-19 noiembrie și după 21 noiembrie.

Vezi și Vremea până la finalul lunii noiembrie în Transilvania și în țară: temperaturile scad brusc, apoi cresc iar. Prognoza pe regiuni

Luna decembrie începe cu temperaturi de 8-10 grade Celsius. Perioade cu ploi și ninsori vor fi din 6-7 decembrie. În vest, vor fi ploi în prima săptămână din decembrie.

Temperaturile scad la 4-6 grade și minime negative după 7 decembrie. Noi zile cu ploi sunt anunțate din 15 decembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, până în 15 decembrie.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est.

Cu excepția regiunilor nord-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, regimul pluviometric va fi excedentar, mai ales în sud-vestul teritoriului.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Vremea în săptămâna 1-7 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 8-15 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News