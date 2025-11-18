Incendiu la un autoturism în Unirea. Intervin pompierii

Incendiu la un autoturism în Unirea: Secția de pompieri Aiud a intervenit marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe strada Mureșului din localitatea Unirea.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și echipaje din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Unirea.

Autoritățile continuă acțiunile pentru lichidarea focului și stabilirea circumstanțelor incidentului.

Știre în actualizare

Sursă: ISU Alba

