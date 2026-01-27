Primăria Sebeș cumpără 7 autobuze electrice și 10 stații de încărcare. Care este valoarea investiției

Primăria Sebeș cumpără 7 autobuze electrice și 10 stații de încărcare lentă și rapidă, care vor fi utilizate în sistemul de transport public de pe raza municipiului. Valoarea investiției se ridică la peste 19,1 milioane de lei.

Primăria Sebeș a lansat, pe 23 ianuarie, în platforma SEAP, o licitație pentru achiziția de autobuze electrice cu stații aferente, sisteme ITS și e-ticketing, în cadrul proiectului „Dezvoltarea mobilității durabile în municipiul Sebeș”.

Valoarea totală estimată a investiției este de 19.177.768,9 lei, fără TVA.

Proiectul vizează achiziția a 7 autobuze electrice noi, cu lungimea de 10 metri, care vor fi utilizate în sistemul de transport public de pe raza unității adminstrativ teritoriale a municipiului Sebeş. Autobuzele vor fi echipate cu sisteme inteligente de transport (ITS) şi e-ticketing.

De asemenea, se vor achiziționa 7 stații de încărcare lentă, cu puterea de minim 60 kW și trei stații de încărcare rapidă, cu puterea de minim 150 kW.

Primăria Sebeș estimează că introducerea în circulaţie a vehiculelor de transport public ecologice în municipiu va conduce la reducerea impactului creat de activitatea de transport asupra mediului, prin relocarea modală - renunțarea la utilizarea transportului cu autovehiculul personal în favoarea utilizării transportului public.

„Deservirea călătorilor cu autobuze electrice va conduce la creşterea mobilității, susținerea activităţilor economice, oferirea unui grad de siguranţă înalt, în condițiile protejării mediului

înconjurător, având ca scop final creşterea calității vieţii tuturor locuitorilor municipiului Sebeş. Autobuzele electrice care se vor achiziționa vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 şi a poluării fonice generate de transportul public. De asemenea, se va ameliora confortul utilizatorilor transportului public va spori, crescând atractivitatea transportului public”, se precizează în caietul de sarcini.

Reamintim faptul că primele 9 autobuze electrice din viitorul parc auto de transport ecologic al municipalității au ajuns la Sebeș în primăvara anului trecut. Împreună cu acestea au fost achiziționate 12 stații de încărcare (9 stații cu încărcare lentă și 3 cu încărcare rapidă).

Înnoirea și extinderea parcului de mijloace de transport utilizate pentru operarea serviciului de transport public local din Municipiul Sebeș va fi însoțită de un nou plan care conține mai multe linii de transport și o frecvență mai mare a curselor, astfel încât să fie acoperite cât mai bine nevoile cetățenilor din diferite zone ale municipiului, au explicat anul trecut reprezentanții Primăriei.

