Primăria Zlatna: Sprijin pentru cetățenii care nu se pot deplasa pentru efectuarea cumpărăturilor, în condiții meteo nefavorabile

Autoritățile locale din orașul Zlatna au anunțat măsuri de asistență pentru persoanele vulnerabile, care din cauza condițiilor meteo nefavorabile nu se pot deplasa pentru efectuarea cumpărăturilor.

Reprezentanții Primăriie Zlatna au transmis, într-o postare pe pagina de Facebook, că pe durata condițiilor meteo nefavorabile (ninsori abundente, temperature scăzute) persoanele vulnerabile care nu se pot deplasa pentru efectuarea cumpărăturilor de strictă necesitate pot beneficia de sprijin.

Cine poate beneficia de sprijin?

Sunt vizate:

persoanele vârstnice,

persoanele cu dizabilități,

persoanele cu afecțiuni medicale,

persoane singure fără apartinatori.

Pentru solicitarea ajutorului (aprovizionare cu alimente, medicamente de bază, etc) persoanele interesate sunt rugate să contacteze Primăria Zlatna – Direcția de Asistență Socială la unul din numerele de telefon: 0787457400, 0753424074, 0766596548, 0744543829, 0788915088.

„Rugăm comunitatea să dea dovadă de solidaritate și să sprijine, acolo unde este posibil, persoanele aflate în dificultate”, au transmis reprezentanții Primăriei.

