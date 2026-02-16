De ce aleg părinții telefonul pentru a liniști copiii în public sau acasă. Motivul, explicat într-un studiu

De ce aleg părinții telefonul pentru a liniști copiii în public sau acasă. Majoritatea părinților oferă ecranele copiilor din necesitate, nu din convingere, arată un studiu Ifop.

Cercetarea arată motivele reale din spatele acestei decizii controversate, scrie Le Figaro, citat de Mediafax.

71% dintre părinții copiilor cu vârste între 8 și 15 ani le oferă dispozitive digitale "adesea sau din când în când" acasă.

Potrivit cercetării, printre motive se numără: vremea nefavorabilă sau absența altor activități disponibile.

De asemenea, 66% dintre părinți preferă această opțiune pentru a-și ocupa copiii în timp ce fac telemuncă sau treburi casnice. Ecranele devin astfel soluția rapidă pentru a câștiga timp liber.

De ce vedem mereu copii cu telefoanele în mână în locuri publice?

61% folosesc tablete și telefoane în locuri publice și situații de așteptare. Restaurante, transporturi și săli de așteptare sunt locațiile principale unde copiii primesc acces la dispozitive digitale.

57% cedează la cererea insistentă a copilului . Presiunea constantă a copiilor devine dificil de gestionat pentru mulți părinți.

49% recurg la ecrane pentru a calma emoțiile copilului în locuri publice. Teama de priviri critice sau plângeri îi determină pe părinți să aleagă această soluție rapidă.

Totodată, copiii primesc acces la ecrane drept recompensă pentru: succesul la școală, ordonarea camerei sau un comportament bun. Astfel, 65% dintre părinți oferă această recompensă.

Mai mult de jumătate dintre copii (55%) declară că stau în fața ecranelor pentru că se plictisesc. Lipsa alternativelor de divertisment îi împinge către tablete și telefoane.

Aproape toți părinții (94%) spun că au stabilit cel puțin o regulă privind utilizarea dispozitivelor digitale. Regulile variază de la momentul utilizării la conținutul vizionat și durata petrecută în fața ecranelor.

Cum a fost realizată cercetarea

Cercetarea pentru Fundația pentru Copii a fost realizată online între 1 și 10 decembrie 2025. Eșantionul cuprinde 1001 persoane, reprezentative pentru părinții copiilor cu vârste între 8 și 15 ani.

După obținerea consimțământului părinților, 953 de copii cu vârste între 8 și 15 ani au răspuns la chestionar.

Context

Publicarea sondajului vine în plină dezbatere despre impactul ecranelor asupra copiilor și adolescenților, după ce guvernul francez vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani începând din septembrie 2026.

Măsura invocă necesitatea protejării sănătății mentale a celor mai tineri. Efectele nocive includ conținut inadecvat, hărțuire cibernetică și lipsă de somn.

Problema lipsei de alternative la ecrane a fost ridicată de comisia mandatată de președintele Emmanuel Macron. Raportul prezentat în 2024 insistă asupra amenajării de zone de joacă în toate locurile de așteptare, potrivit Mediafax.

Gări, stații de metrou, stații de autobuz și aeroporturi ar trebui să ofere spații de joacă pentru copii. Administrațiile și organismele care primesc public trebuie să creeze alternative la ecrane.

