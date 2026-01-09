Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026

Primark va deschide un magazin la Sibiu, în 2026. Retailerul de modă din segmentul value a anunțat dublarea numărului de magazine din țară.

Până în acest moment, au fost confirmate patru noi deschideri în Sibiu și Bacău, care se vor alătura celor deja anunțate în Iași și Craiova.

Odată finalizat acest plan, Primark va ajunge la opt magazine în România, iar extinderea va genera peste 450 de noi locuri de muncă, scrie Fashion Network.

Noul magazin va fi amplasat în Sibiu Shopping Centre și va avea o suprafață uriașă, de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Primark este un important retailer internațional de modă rapidă, fondat în Irlanda, cunoscut pentru îmbrăcămintea sa (pentru femei, bărbați, copii și bebeluși), accesorii, articole de frumusețe (beauty) și pentru casă, la prețuri accesibile.

Magazinele deschise până acum în România sunt foarte populare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News