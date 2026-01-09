Connect with us

Actualitate

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026

Publicat

acum 3 ore

Primark va deschide un magazin la Sibiu, în 2026. Retailerul de modă din segmentul value a anunțat dublarea numărului de magazine din țară.

Până în acest moment, au fost confirmate patru noi deschideri în Sibiu și Bacău, care se vor alătura celor deja anunțate în Iași și Craiova.

Odată finalizat acest plan, Primark va ajunge la opt magazine în România, iar extinderea va genera peste 450 de noi locuri de muncă, scrie Fashion Network.

Noul magazin va fi amplasat în Sibiu Shopping Centre și va avea o suprafață uriașă, de aproximativ 3.000 de metri pătrați.

Primark este un important retailer internațional de modă rapidă, fondat în Irlanda, cunoscut pentru îmbrăcămintea sa (pentru femei, bărbați, copii și bebeluși), accesorii, articole de frumusețe (beauty) și pentru casă, la prețuri accesibile.

Magazinele deschise până acum în România sunt foarte populare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 minute

Salvatorii ISU Alba, zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Cele mai multe au fost urgențe medicale
Evenimentacum 50 de minute

Străzile din Alba Iulia, deszăpezite cu deținuți ai Penitenciarului Aiud. Dau la lopată, în zona Primăriei, păziți de mascați
Evenimentacum O oră

Vremea până în 9 februarie: cât ține gerul și perioadele cu ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum 2 zile

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Mai mult de un sfert dintre tineri nu au de lucru. Rata șomajului la nivel național a ajuns la 6%
Se scumpește gazul de la 1 iulie
Economieacum 17 ore

Liberalizarea prețului la gaze, din 1 aprilie 2026: ce se întâmplă cu facturile, cât vor plăti românii și ce pot face consumatorii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Actualitateacum 4 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 3 ore

Primark va deschide un magazin uriaș la Sibiu, în 2026
Evenimentacum 20 de ore

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum 2 zile

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 3 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie