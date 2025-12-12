Prins la volan cu permisul suspendat: tânăr de 19 ani din Blaj, cercetat de polițiști

Un tânăr de 19 ani din Blaj este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea, deși avea permisul suspendat.

Potrivit IPJ Alba, joi, 11 decembrie, în jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Barițiu din municipiul Blaj, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din municipiul Blaj.

Din verificări a reieșit că acesta are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

