Eveniment

Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion: Vreme deosebit de rece, pe fondul datelor care indică o iarnă severă

Ninge în județul Alba

Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion: România se pregătește pentru un Revelion cu vreme deosebit de rece, pe fondul unei situații atmosferice specifice iernii severe, care va afecta o mare parte a Europei și implicit teritoriul țării noastre.

Meteorologii indică pătrunderi succesive de aer polar-arctic, ce vor aduce ger, vânt puternic și ninsori viscolite, inclusiv în noaptea dintre ani, potrivit Mediafax.

La nivel european, situația meteorologică este dominată de un anticiclon groenlandez puternic, cu valori de peste 1040 hPa, poziționat între Islanda și Arhipelagul Britanic.

Acesta este flancat de mai multe zone de presiune scăzută, întinse dinspre Marea Norvegiei spre Câmpia Rusă și Turcia.

Gradientul baric accentuat dintre aceste sisteme, împreună cu o circulație intensă din sector nordic–nord-vestic, va favoriza până la finalul anului advecții de aer foarte rece peste jumătatea estică a Europei, inclusiv România.

Vânt puternic și ninsori viscolite înainte de Revelion

Această configurație va determina, în zilele următoare, intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, motiv pentru care ANM a emis informări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile până luni, 29 decembrie.

Apogeul episodului de vânt este așteptat duminică, 28 decembrie, și în noaptea de duminică spre luni, când:

  • la munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1700 m, rafalele pot depăși 110–130 km/h;
  • în zonele joase din Moldova și Transilvania, vântul poate atinge 70–90 km/h.

În același timp, sunt prognozate ninsori în regiunile nordice, centrale și estice, precum și la munte, unde acestea vor fi viscolite, cu vizibilitate foarte redusă și zăpadă troienită.

Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion

Conform modelelor meteorologice actualizate în dimineața zilei de 27 decembrie 2025, noaptea de Revelion (31 decembrie / 1 ianuarie) va fi una foarte rece în toată țara:

  • minime între -10 și -9°C în depresiunile din estul Transilvaniei;
  • aproximativ -2°C pe litoralul Dobrogei;
  • la munte, la peste 2000 m altitudine, temperaturi cuprinse între -19 și -13°C.

În special în regiunile intracarpatice și zonele montane, probabilitatea de ninsoare va fi ridicată.

Cel mai geros Revelion din ultimii ani

Cel mai rece Revelion din ultima perioadă a fost înregistrat în noaptea de 2014 spre 2015, când temperaturile au coborât până la -32°C la Întorsura Buzăului, iar în București s-au înregistrat valori între -20 și -16°C.

Meteorologii avertizează că situația rămâne dinamică, iar ANM poate emite avertizări nowcasting pentru fenomene meteo severe imediate, în funcție de evoluția vremii.

Populația este sfătuită să urmărească informările oficiale și să adopte măsuri de protecție, mai ales în zonele montane și în timpul deplasărilor de sărbători.

