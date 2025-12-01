Programul de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, la Alba Iulia. Paradă, concerte și zeci de evenimente

Programul de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, la Alba Iulia, cuprinde în acest an o defilare militară, spectacole, concerte, focuri de artificii, dezbateri, lansări de carte și zeci de evenimente mai mici.

Evenimentul central al zilei va o defilare cu peste 1.000 de militari și tehnică de luptă. Participanții vor putea vedea vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS, și LAROM, transportoare PIRANHA III și PIRANHA V, tehnică aparținând unităților de sprijin logistic, autospeciale de intervenție ale celorlalte structuri din Sistemul Național de Apărare și ale organizației Crucea Roșie Română, elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” și avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Programul de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, la Alba Iulia

09.00 Împreună pentru sănătate! Consultații gratuite și testare glicemie, între orele 09.00-13.00 Sediul Administrativ al Judeţului Alba

10.00 – 20.00 Costel Pătrăşcan – 1 Decembrie la Români Expoziţie de caricatură Depozitul de Ceramică Veche

10.00 – 19.00 Revista de front Expoziţii dedicate Primului Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial Sediul Administrativ al Judeţului Alba, spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 19.00 Credinţă, unitate şi continuitate, artist Maria Mera Expoziţie pictură pe sticlă cu artă sacră, personalităţi şi domnitori, voievozi şi regi al României Sediul Administrativ al Judeţului Alba, Spaţiile expoziţionale de la parter

10.00 – 20.00 Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a – Ziua Porților Deschise la Sediul Administrativ al Judeţului Alba Standuri de edituri, expoziţii și lansări de carte

Ora 1000 –Marius Cosmeanu, Palatul Principilor Transilvaniei. Secretele unei moșteniri recuperate, Alba Iulia, Editura Palatul Principilor Transilvaniei, 2025 – prezintă dr. Mihai Kovács, Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1030 – Răzvan Mihai Neagu, Preoții Marii Uniri, vol. III: Preoți din comitatul Alba de Jos la Marea Unire, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă dr. Ioana Rustoiu, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1200 „Royalty and Republic in Europe. Political Establishments in the Early 1920s”, edited by Sorin Arhire, Tudor Roșu, Călin Anghel, Cambridge Scholars Publishing, 2024 – prezintă dr. Ioana Ursu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1530 – Bogdan Laurențiu Avram, Reuniunile de cântări din zona Munților Apuseni. O parte a istoriei muzicii din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2025 – prezintă prof. dr. Gheorghe Burz Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1630 – Mircea Stâncel, Cartea conflictelor, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2025 – prezintă Mircea Stâncel Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1700 – Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” – prezintă Daniela Floroian, Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1900 – Anca Timofan (editor), Apulum. Descoperă orașul de sub oraș! / Apulum. Discover the city underneath the city!, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2023 – prezintă dr. Radu Ota, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

Ora 1930 – Colecția Ex libris 2025 a Județului Alba Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al judeţului Alba

10.00 – 19.00 Târg de meșteșuguri tradiționale românești – România tradițională

Târg și ateliere de meșteșuguri tradiționale românești (olărit, pictură tradițională de icoane pe sticlă, arte decorative, cojocăJrie, pielărie, arta lemnului, țesături și cusături tradiționale)

Momente artistice de muzică tradiţională în intervalul orar 12.00 – 18.00 Curtea interioară Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei

11.00 Marea Adunare Națională – Primirea soliilor din Cetățile de Scaun Reconstituire istorică Piața Cetății Alba Carolina

12.00 Te Deum Catedrala Încoronării

Focuri de artificii de zi Esplanada Catedralei Încoronării

13:00 Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și Rugăciune de mulțumire Eveniment organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Monumentul Unirii

14.00 Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României Bulevardul 1 Decembrie 1918

16.00 Despre România, de Alphonse Dupront – ediție îngrijită de Ștefan Lemny, editura Polirom, 2025

Lansare de carte Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei

Lansare de carte Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei 16.00 Spectacol folcloric extraordinar – ALBA UNEȘTE ROMÂNIA Spectacol folcloric extraordinar, dedicat Zilei Naționale a României. Participă Ansamblul Folcloric al Judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” Zalău – dirijor Ionuţ Dârjan, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava – dirijor Bogdan Cotruţ şi solişti vocali invitaţi din zonele istorice ale României Piaţa Cetăţii

17.00 Caleidoscopul Unirii Reconstituiri istorice Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Retragerea cu torțe Piața Cetății Alba Carolina; strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina

17.30 Romanţa sufletului românesc Recital de romanţe şi lansare album Georgeta Plută Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Judeţului Alba

20.30 La mulți ani, România! Spectacol de artificii Piața Cetății Alba Carolina

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News