Programul liturgic al Catedralei Încoronării din Alba Iulia în luna ianuarie 2022. Cele mai importante slujbe religioase

”Călcâiul din Aiud”, obiectul misterios descoperit în 1973, pe malul râului Mureș, într-o carieră de pietriș și care de atunci a născut o serie de controverse, va fi obiectul central al emisiunii ”Extratereștri Antici”, de pe postul TV, History.

Obiectul de aproximativ două kilograme, descoperit în urmă cu aproape 50 de ani a devenit sursă de discuții și de teorii pentru cei pasionați de obiecte misterioase pe care le atribuie unor civilizații extraterestre care au vizitat pământul în urmă cu mii de ani.

În jurul bucății de metal, un aliaj compus din 90% aluminiu, staniu şi alte 11 materiale, fapt susținut de inginerii din Baia Mare şi de experţii de la ,,Alro” Slatina au fost formate mai multe ipoteze.

Acesta a fost descoperit alături de oasele preistorice ale unui rinocer lânos, iar adepții civilizațiilor extraterestre susțin că ar putea fi contemporan cu acestea și astfel ar avea peste 100.000 de ani.

Cercetat amănunțit în perioada comunistă

După ce a fost descoperit a fost trimis la Muzeul Național al Transilvaniei, iar în perioada comunistă a fost cercetat timp de ani de zile.

La un moment dat a fost trimis la pentru o analiză metalografică la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (acum Universitatea Tehnică) și la Centrul de Cercetări și Proiectări pentru Metale Rare (CCPMR) de la Măgurele – București. După două buletine de analiză din 1975, a rezultat că obiectul a fost turnat dintr-un aliaj având în compoziție 74,17% aluminiu, 4,62% cupru, 1,8 % zinc, 0,33% staniu, 0,20% zirconiu, 0,11% plumb, 0,11% cadmiu, precum și concentrații mai mici de nichel, cobalt, bismut, argint și urme de galiu și siliciu, potrivit wikipedia.org.

Misterul ar fi fost rezolvat în anii 2000

Cercetătorul Mihai Wittenberger din Cluj Napoca și-a dedicat o bună perioadă din activitatea sa pentru a dezlega misterul.

Prima intuitie a istoricului a fost ca obiectul este o piesa dintr-un avion. L-a condus la aceasta concluzie faptul ca era din aluminiu si nu putea ajunge la o asemenea adancime, pe acelasi nivel cu straturile de sol de acum zeci de mii de ani, decat daca ar fi cazut de la o inaltime foarte mare.

A fotografiat obiectul din toate unghiurile si l-a trimis unor firme producatoare de avioane din tara si strainatate.

Primii care au raspuns au fost rusii de la IAK, acestia i-au sugerat ca piesa poate fi din trenul de aterizare al unui Messerschmitt (avion german de vanatoare din timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial), notează site-ul ponturifierbinți.com.

Atunci a trimis fotografiile pentru confirmare in Germania de unde raspunsul a venit clar si raspicat: este o placa extractoare pentru roata din fata de la modelul Messerschmitt ME 262, o piesa din trenul de aterizare responsabil cu plierea rotii in timpul zborului.

Placa s-a desprins cel mai probabil in zbor pentru ca in zona nu a fost raportat niciun astfel de avion prabusit si nici alte resturi din fuselaj nu s-au mai gasit.

Teoriile pasionaților de extratereștrii continuă

Tot din din buletinul emis de centrul de cercetări ICPMMN (Măgurele) rezulta că metalul din care fusese realizată piesa era de fapt un aliaj complex, format din 12 elemente diverse, între care elementul principal, era aluminiul, în proporţie de circa 80%.

Un aspect cu totul neobişnuit era existenţa unui strat anormal de oxid de aluminiu pe întrega suprafaţă a obiectului. Este ştiut faptul că acest metal se oxidează foarte greu în profunzime, în mod uzual acoperindu-se cu un strat superficial de oxid protector care limitează pătrunderea fenomenului de oxidare în masa metalului. Explicaţia cea mai plauzibilă pare a fi şi din acest punct de vedere, vechimea foarte mare a obiectului…

Dar aluminiul a fost descoperit în laborator în anul 1825 de catre Oersted, şi producerea sa pe cale industrială a început abia în 1883… Într-un secol era practic imposibil sa se produca un strat de oxid atât de gros”, afirmă autorul Florin Gheorghiţa, fizician, dar și scriitor al unor cărți despre misterele trectului.

Emisiunea de pe postul TV, History, poate fi urmărită marți, 4 ianuarie de la ora 22.00.

sursă: wikipedia.org, adevărul.ro, descoperă.ro, ponturifierbinti.com

sursă foto: captură ecran Youtube.

