Programul ”Noua Casă” va fi operațional din 15 august. Detalii de la Fondul Național de Garantare a Creditelor

Ionuț Fulea și Marius Filimon ar putea fi următorii viceprimari ai municipiului Alba Iulia, dacă Voicu Paul va câștiga funcția de primar, iar liberalii vor obține majoritatea în viitorul consiliu local și nu vor fi nevoiți să negocieze cu nici un alt partid.

Fulea ocupă primul loc pe lista consilierilor locali, iar Marius Filimon locul al doilea. Aceasta ar însemna schimbarea garniturii acruale de la conducerea administrației locale.

Întrebat joi asupra acestui lucru, cu prilejul unei conferințe de presă desfășurate la sediul partidului, Ionuț Fulea nu a negat, dar nici nu a confirmat în mod direct.

”Am intrat în această bătălie neavând nici o pretenție politică de la Paul Voicu, de la Mircea Hava, de la Puiu Crețu… de la partid. Nu. Am intrat în această echipă pentru a munci pentru cetățenii din municipiul Alba Iulia. Cred că am spus suficiente lucruri care să certifice sau să anuleze aceste lucruri care se vehiculează pe piața politică” a spus Ionuț Fulea.

Acesta a fost auzit de Mircea Hava, aflat în apropiere. Fostul primar a intervenit în discuție.

”Există o gândire în acest sens. Marius n-a cerut niciodată nimic. Mie îmi plac oamenii ăștia care fac, dar nu cer nimic. Nu de-ăștia care zic frate, am fost și eu o dată și am lipit un afiș și l-am bătut cu un piron atâta și vreau să fiu ministru sau chestiuni de-astea… Bun, am exagerat” a spus Mircea Hava.

Mai puțin cunoscut decât Ionuț Fulea, Marius Filimon este secretar adjunct al PNL Alba. A lucrat mulți ani în mediul privat, dar și la ADR Centru și la Instituția Prefectului (unde a fost în trecut șeful cancelariei).

Cu prilejul conferinței de presă, liberalii și-au anunțat și lista de consilieri locali.

Printre numele noi intrate în politică și pe lista de consilieri este și cel al Marcelei Vâlcan, asistenta șefă a Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Alba, cunoscută prin postările ei din perioada epidemiei de coronavirus, devenite virale.

De asemenea, pe listă se mai regăsește și un fost jurnalist, Emanuel Drăgușin, dar și directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Claudiu Marean. Cei doi ocupă locurile 12 și 13 pe lista electorală.