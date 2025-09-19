Proiect legislativ care incriminează avortul, depus la Senat de doi deputați aleși pe listele POT. IICCMER: „practici comuniste”

Proiect legislativ care incriminează avortul, depus la Senat de doi deputați aleși pe listele POT. Doi parlamentari aleși pe listele POT cer să fie incriminat avortul. O inițiativă legislativă în acest sens a fost depusă recent la Senat.

Proiectul este criticat dur de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, care susține că inițiativa este una de revenire la abordarea de tip comunist și aceasta „amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu”.

Deputații Radu Mihail Ionescu și Monica Ionescu (soț și soție), aleși pe listele POT – în prezent neafiliați vreunui partid – au depus pe 16 septembrie, la Senat, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal.

Potrivit inițiatorilor, proiectul reprezintă „un răspuns legislativ punctual, dar important, la o problemă de justiţie şi umanitate. El reafimă valoarea fiecărei vieţi, chiar şi nenăscute, în faţa violenţei nelegitime. Prin adoptarea acestei legi, România s-ar alătura ţărilor care au înţeles că maternitatea în siguranță și dreptul de a se naște și a trăi trebuie apărate inclusiv prin nome penale clare. Măsura este susţinută atât de considerente juridice (necesitatea de acoperire a unui vid legislativ, asigurarea proporţionalităţii sancţiunilor), cât şi de considerente morale şi sociale (compasiunea faţă de suferinţa părinţilor care pierd un copil nenăscut din cauza violenţei şi fermitatea societăţii în a condamna astfel de acte)”.

Proiectul prevede ca articolul 202 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal să se modifice şi să se completeze după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifîcă și va avea următorul cuprins:

„(1) Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.”

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

„(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca umare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii”.

În România avortul nu este incriminat în prezent prin lege, fiind reglementat de articolul 201 din Codul Penal, care pedepsește doar efectuarea ilegală a acestuia.

IICCMER atrage atenția asupra tentativelor de reintroducere a incriminării avortului

IICCMER consideră că inițiativa deputaților POT, aceea de a propune o legislație care să asigure „o protecție penală suplimentară fătului, după 14 săptămâni, în acord cu statutul juridic implicit recunoscut de legea sanitară, consolidând totodată protecția dreptului la viaţă”, amintește de Decretul 770 a dictatorului Nicolae Ceaușescu și contravine valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale femeilor.

Institutul avertizează asupra reapariției în discursul public a unor voci extremiste care contestă dreptul femeilor la avort și susțin reintroducerea legislației restrictive. Instituția exprimă îngrijorare cu privire la riscul ca astfel de inițiative să regreseze valorile democratice și drepturile fundamentale ale femeilor în România.

„Această inițiativă inspirată din practici totalitare ne aduce aminte de perioada Decretului 770 din 1966, care a fost prezentat ca un triumf al politicii demografice comuniste, menită să reînvie un viitor demografic prosper, dar care, în realitate, a generat o tragedie umană de proporții. Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiții nesigure. La nivel statistic, România a înregistrat o creștere dramatică a mortalității materne, cu peste 10.000 de femei care și-au pierdut viața între anii 1966 și 1989, din cauza complicațiilor generate de avorturile ilegale. Acesta nu sunt simple cifre, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice.

Este profund imoral și îngrijorător ca, într-o societate democratică, după 35 de ani de tranziție, să ne întoarcem la legi antidemocratice, care încalcă dreptul fundamental al femeilor la decizie asupra propriului corp și la acces la servicii medicale sigure. România trebuie să rămână fidelă valorilor sale democratice și să apere drepturile fundamentale ale fiecărei cetățene”, au transmis reprezentanții IICCMER.

„Inițiativa de revenire la abordarea de tip comunist, în domeniul sănătății reproductive, reprezintă o retrogradare gravă pentru societatea românească. În loc să promovăm dialogul, educația și respectul pentru drepturile femeilor, ne îndreptăm spre o lege care ignoră suferința și dreptul de a opta al acestora, așa cum s-a întâmplat în comunism. Este momentul să reafirmăm valorile democratice și să nu permitem ca trecutul totalitar comunist să se întoarcă sub orice formă în legislația noastră”, a precizat președintele IICCMER, Florin Daniel Șandru.

