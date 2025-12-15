Rabla Auto 2025: o nouă sesiune a programului pentru persoane fizice începe marți, 16 decembrie. Valoarea ecotichetelor

Rabla Auto 2025: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat o nouă sesiune de înscrieri în program pentru persoane fizice. Aceasta începe marți, 16 decembrie, la ora 10.00.

Sesiunea de înscrieri este deschisă până în 31 decembrie ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2025.

Cererea de finanțare rămâne activă și este disponibilă în aplicația informatică, potrivit AFM.

Rabla Auto 2025: buget pentru noua sesiune de înscrieri

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, precizează AFM:

22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică

14.510.000 lei lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi.

Rabla Auto 2025: valoarea ecotichetelor

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:

18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Rabla Auto 2025: înscrieri

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de 10 zile zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare.

De asemenea, în termen de maximum 10 zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

