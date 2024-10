Reacții după decizia Curții Constituționale în cazul Șoșoacă. Ce spun Simion și Lasconi și cum au comentat partidele

Decizia Curții constituționale de sâmbătă seară, potrivit căreia Diana Șoșoacă NU poate candida la președinția României a generat reacții în lanț din partea candidaților și partidelor politice. Curtea Constituțională a scos-o pe Șoșoacă din cursa prezidențială și i-a anulat candidatura.

Reacția PNL prin Florin Roman

Primul care a reacționat a fost PNL prin intermediul deputatului de Alba, Florin Roman.

Acesta a spus că George Simion ar fi avantajat de această măsură a Curții Constituționale și astfel ar putea ajunge în turul II cu Marcel Ciolacu.

”Eliminarea Dianei Sosoaca din cursa pentru Cotroceni, făcută prin mâna majorității PSD din CCR, este o făcătură marca PSD.

Este știut faptul ca Marcel Ciolacu este cel mai avantajat de un tur 2 cu George Simion, după modelul din 2000, între Iliescu și Vadim” a precizat Roman, într-o postare pe Facebook.

Reacția PSD: Lucian Romașcanu

Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al PSD, a transmis că că partidul său nu are niciun amestec în decizia CCR de invalidare a candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale.

„Cel mai încordat liberal, sau, mă rog, unul din cei mai agitați, vorbesc aici de Florin Roman, critică, într-o postare plină de tricolor, decizia CCR de azi privind invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă. Asta e prima pe ordinea de zi. A doua este că această decizie ar fi fost influențată de PSD, câștigător, zice ideologul, al acestei decizii. Avem aici câteva remarci:

PSD nu are și nu a avut nicio implicare în justiție precum am și evitat să comentăm deciziile oricărei instanțe, cu atât mai puțin am comentat deciziile CCR.

Când ai dileme și dificultăți să îți vezi candidatul în finală, despre dl. Ciucă vorbesc, incepi să dai rateuri de gândire, pregătind din timp, se pare, argumente pentru o înfrângere din ce în ce mai previzibilă” a adăugat Romașcanu.

Separat, PSD a transmis un comunicat de presă în care a precizat că ”susține dreptul oricărei persoane de a alege și de a fi aleasă” și cere CCR să prezinte rapid motivele.

Reacția lui George Simion

„Orice român are dreptul constituțional de a candida și de a fi ales. Nicio instituție nu îi poate lua acest drept. Aștept motivarea CCR pentru o decizie fără precedent”, a scris Simion pe Facebook.

Reacție Elena Lasconi

Elena Lasconi a comentat că excluderea Dianei Șoșoacă este un vis împlinit pentru Marcel Ciolacu, candidatul PSD la președinție.

„Democrația este și despre dreptul fiecărui cetățean de a candida.

Este o reacție la cald, dar interdicția de a candida dată Dianei Șoșoacă pare la prima vedere un vis împlinit pentru domnul Marcel Ciolacu.

Un vis împlinit cu ajutorul Curții Constituționale, ai cărei judecători se simt ca acasă în biroul PSD din Parlament. Este incredibil cum același om poate să fie europarlamentar, dar nu are dreptul de a candida la el în țară pentru o funcție publică.

De doamna Șoșoacă mă despart multe, nu vedem lumea cu aceiași ochi, dar dreptul unei femei de a intra în arena politică nu poate fi îngrădit cu chichițe legislative.

Cine va fi următorul președinte al României trebuie să stabilească alegătorii, nu manevrele făcute de un sistem corupt și putred până în măduva oaselor”, a transmis Elena Lasconi.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News