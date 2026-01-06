Reforma sistemului de gărzi în spitale, în 2026: Plăți diferențiate pentru trei tipuri de gardă. Anunțul ministrului Rogobete

Reforma sistemului de gărzi în spitale: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în acest an, se va face o reformă structurală a sistemului de gărzi din spitale.

Astfel, ar urma să fie introduse trei tipuri de gărzi: la domiciliu, de monitorizare şi de urgenţă. Acestea vor fi plătite diferenţiat, în funcţie de responsabilitate şi efort, transmite RADOR.

Totodată, oficialul a mai precizat că împreună cu sindicatele şi profesioniştii din sănătate analizează posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Cadrul legislativ ar urma să fie creat în primul semestru al acestui an. Măsurile au fost anunţate după constatarea situaţiei neobişnuite de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde peste 70 la sută dintre medici aveau scutire de gardă.

Ministrul va trimite Corpul de Control şi va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a acestor scutiri.

Sistemul de gărzi în spitale reprezintă organizarea programului de lucru al medicilor pentru a asigura asistență medicală continuă, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Concret, medicii lucrează în ture suplimentare programului normal, asigurând continuitatea îngrijirii pacienților.

O gardă tipică poate dura 12 sau 24 de ore, în funcție de specialitate și de reglementările spitalului. După gardă, medicul are de obicei o zi liberă pentru recuperare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News