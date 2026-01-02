Connect with us

Reges, noul registru digital de evidență a salariaților, a intrat în vigoare în ianuarie. Ce trebuie să facă angajatorii

Publicat

acum 3 ore

Reges, noul registru digital de evidență a salariaților, care înlocuiește integral platforma Revisal, a intrat în vigoare din ianuarie.

Tranziția la sistemul electronic este obligatorie pentru toți angajatorii, aceștia trebuie să-și creeze un cont în Reges Online, care le asigură accesul la toate funcționalitățile.

Vezi și: Care sunt datele angajaților ce vor fi completate în REGES-Online, sistemul care va înlocui Revisal. Regulile de utilizare

De asemenea, ei trebuie să completeze datele din Contractele Individuale de Muncă active la data accesării registrului și care nu se regăsesc în sistemul Revisal.

Potrivit Inspecției Muncii, Reges Online permite raportarea în timp real, acces securizat online și o mai mare transparență, atât pentru angajatorii cât și pentru salariați, care vor putea verifica mai ușor datele din contracte.

Angajatorii care nu se înscriu în noua platformă riscă amenzi între 15 și 20 de mii de lei, transmite Rador.

Reges a intrat în vigoare, Schimbări pentru angajatori

ITM Alba a transmis anul trecut o serie de precizări legate de modul în care va funcționa noul serviciu.

Vă facem cunoscute principalele beneficii pe care le ofertă REGES-ONLINE:

  • administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricului acestora;
  • raportarea în timp real și actualizarea automată a aplicației;
  • accesul securizat prin certificat digital calificat sau RoElD;
  • integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor;
  • platforma digitală este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro;
  • autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF;
  • trecerea la REGES-ON LINE nu presupune migrarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

Modalitatea de autentificare se realizează prin accesarea link-ului de mai jos pentru vizualizare tutoriale:

Nerespectarea obligației privind înregistrarea în registru, în termenul legal , se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

