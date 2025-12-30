Revelion 2026 în Piața Cetății din Alba Iulia: Foc de artificii, șampanie și calendare. Primarul Pleșa, face numărătoarea inversă

Revelionul 2025-2026 poate fi sărbătorit la Alba Iulia în Piața Cetății Alba Carolina. Pentru cei aflați în oraș, la noaptea dintre ani, cerul municipiului Alba Iulia va fi luminat de un foc de artificii.

Artificiile vor fi lansate din Cetatea Alba Carolina, mai exact din zona fostului Palat al Copiilor. Drept urmare cei care vor să vadă cel mai bine artificiile o pot face din Piața Cetății.

Vezi și MESAJE DE ANUL NOU 2026: SUTE de URĂRI de ANUL NOU, SMS cu FELICITĂRI. MESAJE frumoase de REVELION 2025-2026

În Piața Cetății artificiile vor fi acompaniate de muzică. De asemenea va fi prezent și primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care va ține numărătoarea inversă la trecerea din 2025 spre 2026.

Cei prezenți vor primi un pahar de șampanie, dar și un calendar din partea Primăriei municipiului Alba Iulia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News