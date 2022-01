Rezidenții care nu susțin examenul de specialist vor putea fi angajați în anumite spitale. Care sunt condițiile. PROIECT, la MS

Medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist vor putea fi angajați în spitalele care au deficit major de personal, doar pe perioadă determinată, de cel mult un an de la finalizarea rezidențiatului, potrivit unui proiect publicat în dezbatere publică, marți, de Ministerul Sănătății.

Proiectul pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului a fost publicat în dezbatere marți, 18 ianuarie, de Ministerul Sănătății.

„Medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic și salarizarea corespunzătoare ultimului an de pregătire, în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal și sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă”, prevede documentul.

Potrivit notei de fundamentare, printre schimbările preconizate se numără accesul la examenul de specialist pentru rezidenții detașați în alte unități sanitare care au întrerupt stagiul în care se aflau în baza Ordinului comandantului acțiunii, pe perioada stării de urgență, respectiv a stării de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de SARS-Cov2.

Proiectul prevede, de asemenea:

rezolvarea situației absolvenților de medicină, promoții anterioare anului 2005, care nu dețin un titlu de specialist, fiind în prezent încadrați ca medici de medicină generală în servicii de ambulanță, UPU/SMURD, cabinete școlare etc.

reducerea cheltuielilor bugetare prin reglementarea mai exactă a perioadei de finanțare de la bugetul statului a cheltuielilor de personal în scopul formării de specialiști care să ocupe posturile vacante din unitățile sanitare

creșterea calității pregătirii rezidenților de la domeniul medicină dentară și domeniul farmacie prin reducerea supraaglomerării unităților de pregătire și corelarea numărului de rezidenți cu numărul de profesori/îndrumători de formare

punerea în aplicare a politicilor privind creșterea gradului de digitalizare prin introducerea „caietului de monitorizare” în format electronic

se realizează o ciclicitate în ceea ce privește revizuirea curriculumurilor de pregătire, în acord cu progresul științei

prin impunerea unei vârste maxime de prezentare la concursul de rezidențiat, rețeaua de asistență medicală, în primul rând cea publică, ar mai putea beneficia de serviciile medicilor specialiști, medicilor stomatologi specialiști și farmaciștilor specialiști cel puțin un număr de ani egal cu durata medie de pregătire prin rezidențiat

să dă posibilitatea ca medicii rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist să poată fi încadrați cu contract individual de muncă pe durata determinata de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic și salarizarea corespunzătoare ultimului an de pregătire, în unități sanitare publice care înregistrează deficit major de personal, având în vedere contextual epidemiologic actual

este necesară reglementarea de urgență a situațiilor privind schimbarea specialității pentru rezidenții pe loc care din motive obiective nu pot efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidențiat

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News