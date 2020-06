REZULTATE BACALAUREAT 2020: Au fost publicate NOTELE şi MEDIILE la examen. Contestaţii, de la ora 16.00

Un proiect ce prevede modificarea Codului Penal, astfel încât abuzurile şi agresiunile asupra minorilor să fie pedepsite mai aspru, a ajuns la vot final în Parlament.

Potrivit proiectului, recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În prezent, pedeapsa e de la 3 la 10 ani. Pedeapsa crește de la 7 la 10 ani dacă minorul e membru al familiei sau e în grija lor, scrie digi24.ro.

Alte modificări:

– cazuri de viol: pedepse de la 5 la 10 ani (față de 3 la 10 ani în prezent); dacă este membru de familie, de la 7 la 12 ani / de la 7 la 15 ani dacă are antecedente

– deces minor în urma violului: de la 9 la 18 ani, față de 7-18 ani în prezent

– raport sexual cu un copil de până la 14 ani: de la 2 la 9 ani închisoare (7-13 ani în prezent)

– raport sexual cu un minor între 14 și 18 ani: închisoare între 1 și 5 ani

– victima este membru de familie sau în grijă; este folosită pentru materiale pornografice sau s-a pus în pericol viața victimei: închisoare de la 3 la 10 ani, dacă victima are 14- 16 ani, respectiv de la 5 la 12 ani pentru minorii mai mici de 14 ani

– sexul în fața unui minor care nu a împlinit 14 ani: închisoare de la 6 luni la 3 ani (de la 6 luni la 2 ani, în prezent).

– obligarea minorului sub 14 ani să vizioneze materiale pornografice: închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă

– propunerea unui minor de a se întâlni, inclusiv pe net, pentru viol, pornografie etc: închisoare de la 6 luni la 3 ani (în prezent, până la un an).

sursă: digi24.ro