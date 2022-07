Rezultate DEFINITIVAT 2022: Notele la examen, publicate astăzi. Când pot fi depuse contestații

Definitivat 2022: Ministerul Educației publică miercuri, 27 iulie, rezultatele la Definitivat 2022. Contestațiile pot fi depuse în perioada 27-28 iulie. Rezultatele finale vor fi cunoscute în 4 august.

Alba24 va publica rezultatele la Definitivat 2022 de îndată ce acestea vor fi disponibile.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate a avut o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

Pentru promovarea examenului ce dă dreptul de practică în învățământul preuniversitar, candidații trebuie să obțină cel puțin media 8, astfel:

media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare din probele respective

nota minimă de promovare a examenului este 8

Peste 100 de candidați din Alba, alături de profesori din țară au susținut miercuri, proba scrisă în cadrul examenului de Definitivat 2022.

În județul Alba, examenul s-a desfășurat la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. A fost organizat pentru 26 de discipline, majoritatea fiind educatori sau învățători, potrivit datelor IȘJ Alba. Au susținut proba 118 candidați.

Vezi DEFINITIVAT 2022: SUBIECTELE și BAREMELE, pe discipline, la proba scrisă. Ce au avut de rezolvat candidații la examen

Definitivat – rezultate în Alba din anii precedenți

În 2021, în județul Alba, rata de promovare Definitivat a fost de 76,6% (78,2% după contestații) – locul 7 în clasament național. Erau două medii de 10 și patru note de 10, 30 de note între 9,5 și 9,99. Au fost înscriși 140 de candidați, iar 124 au susținut proba scrisă. Examenul a fost organizat la 29 de specializări.

În 2020, rata de promovare era de 69,3% și o medie de 10. În 2019, procentul de promovare era de 75%, iar în 2018 de 76,5%.

Prin Definitivat, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, potrivit metodologiei de examen.

DEFINITIVAT 2022 – CALENDAR:

16 septembrie – 14 octombrie 2021: înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

1-7 octombrie 2021: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București

15-29 octombrie 2021: transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar; înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 3 iunie 2022: efectuarea inspecțiilor de specialitate

6-17 iunie 2022: completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

20 iulie 2022: susținerea probei scrise

27 iulie 2022: afișarea rezultatelor

27-28 iulie 2022: înregistrarea contestațiilor

28 iulie—3 august 2022: soluționarea contestațiilor

4 august 2022: afișarea rezultatelor finale

4-9 august 2022: transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

9-16 august 2022: validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

Evaluarea lucrărilor – Definitivat 2022

Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor se constituie centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor, denumite în continuare centre de evaluare – CEV, respectiv centre de contestaţii – CC.

În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, în săli separate, de doi profesori evaluatori, şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare şi notare, fără a se face însemnări pe lucrare.

Fiecare evaluator stabileşte, prin raportare la baremul de evaluare şi notare, nota lucrării scrise. Pentru validarea evaluărilor, diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 1 punct.

Dacă diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele sunt trecute pe teze de cei doi evaluatori, care semnează fiecare în dreptul notei acordate. Preşedintele comisiei de evaluare calculează şi scrie, în borderoul centralizator şi pe fiecare lucrare, media aritmetică a celor două note, cu două zecimale, fără rotunjire, aceasta reprezentând nota obţinută de candidat la proba scrisă.

În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea respectivă este evaluată de un al treilea evaluator, asigurându-se respectarea baremului, în conformitate cu procedura specifică privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor. Cel de-al treilea evaluator trece nota pe lucrare în spaţiul rezervat şi semnează în dreptul notei acordate. Nota finală acordată lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 3 evaluatori. În acest caz, pe lucrare, în spaţiul rezervat notei finale, se calculează şi se trece media respectivă, validată prin semnătura preşedintelui.

Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliu, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Soluționarea contestațiilor – Definitivat 2022



În cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată la soluţionarea contestaţiei.

În cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea este reevaluată de alţi doi evaluatori, nominalizaţi prin decizie a inspectorului şcolar general, în conformitate cu prevederile procedurii specifice privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatul acestei ultime evaluări este definitiv, reprezintă nota finală acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei şi poate fi atacat numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După afişarea rezultatelor finale, candidaţii pot solicita comisiei de examen să îşi vadă lucrarea, fără ca, în urma vizualizării, să obţină reevaluarea lucrării şi/sau modificarea notelor acordate.

