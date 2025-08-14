Connect with us

Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro

Iohannis

Publicat

acum 11 secunde

Fostul președinte al României Klaus Iohannis se confruntă cu o nouă problemă fiscală. ANAF l-a somat să achite aproape un milion de euro, reprezentând chiriile încasate timp de 17 ani pentru casa din Sibiu pierdută definitiv în instanță de soții Iohannis, scrie Digi24.ro

Imobilul din Sibiu a intrat în posesia lui Klaus Iohannis printr-o moștenire care a fost ulterior declarată ilegală de către instanțele judecătorești. Timp de 17 ani, fostul cuplu prezidențial a încasat chiriie de la o bancă pentru acest imobil, în sumă de aproximativ 300.000 de euro.

Procesul civil s-a încheiat în urmă cu trei ani, când instanța a stabilit definitiv că moștenirea prin care soții Iohannis au intrat în posesia casei este ilegală. Cu toate acestea, la momentul respectiv, ANAF nu a cerut desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal.

Fiscul a depus cu întârziere cererea de desființare a certificatului de moștenitor, motiv pentru care aceasta a fost respinsă de instanță. Drept consecință, ANAF a început o acțiune separată pentru recuperarea sumelor încasate în mod nelegal.

În prezent, autoritățile fiscale au reușit să trimită o somație de plată legală. Suma cerută, care include penalități și dobânzi, ajunge la aproape 1 milion de euro.

Conform procedurii legale, după trimiterea somației de plată, Klaus Iohannis are la dispoziție un termen legal de 15 zile pentru a achita suma cerută. În caz contrar, riscă să fie executat silit de către ANAF.

sursa: digi24.ro

